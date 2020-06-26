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26 червня 2020, 12:06 10

У Чернівецькій області паводок повністю зніс аварійний міст - голова ОДА Осачук

26 червня 2020, 12:06 10
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Рівень води у річці Прут перевищив 8 метрів
Рівень води у річці Прут перевищив 8 метрів
Фото: Facebook
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Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук заявив, що повінью повністю зруйновано аварійний міст між Маршицями і Лункою.

Про це він написав на сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Велика повінь, більше 8 метрів на річці Прут, повністю зруйнувало аварійний міст між Маршицями і Лункою", - повідомив Осачук.

За його словами, тепер єдиним рішенням має бути негайне продовження будівництва нового мосту.

Раніше повідомлялося, що из-через повінь на Прикарпатті вже підтоплено понад 7 тисяч будинків.

міст річка Чернівці негода ремонт
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