У Чернівецькій області паводок повністю зніс аварійний міст - голова ОДА Осачук
Рівень води у річці Прут перевищив 8 метрів
Рівень води у річці Прут перевищив 8 метрів
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук заявив, що повінью повністю зруйновано аварійний міст між Маршицями і Лункою.
Про це він написав на сторінці у Facebook, передає RegioNews.
Велика повінь, більше 8 метрів на річці Прут, повністю зруйнувало аварійний міст між Маршицями і Лункою", - повідомив Осачук.
За його словами, тепер єдиним рішенням має бути негайне продовження будівництва нового мосту.
Раніше повідомлялося, що из-через повінь на Прикарпатті вже підтоплено понад 7 тисяч будинків.
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