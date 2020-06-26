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26 июня 2020, 12:06 9

В Черновицкой области паводок полностью снес аварийный мост - глава ОГА Осачук

26 июня 2020, 12:06 9
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Уровень воды в реке Прут превысил 8 метров
Уровень воды в реке Прут превысил 8 метров
Фото: Facebook
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Глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук заявил, что наводнение полностью разрушило аварийный мост между Маршицями и Лункой.

Об этом он написал на странице в Facebook, передает RegioNews.

Большое наводнение, более 8 метров в реке Прут, полностью разрушило аварийный мост между Маршицями и Лункой", - сообщил Осачук.

По его словам, теперь единственным решением должно быть безотлагательное продолжение строительства нового моста.

Ранее сообщалось, что из-за наводнения на Прикарпатье уже подтоплено более 7 тысяч домов.

мост река Черновцы непогода ремонт
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