В Черновицкой области паводок полностью снес аварийный мост - глава ОГА Осачук

Уровень воды в реке Прут превысил 8 метров

Уровень воды в реке Прут превысил 8 метров

Фото: Facebook

Глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук заявил, что наводнение полностью разрушило аварийный мост между Маршицями и Лункой.

Об этом он написал на странице в Facebook, передает RegioNews.

Большое наводнение, более 8 метров в реке Прут, полностью разрушило аварийный мост между Маршицями и Лункой", - сообщил Осачук.

По его словам, теперь единственным решением должно быть безотлагательное продолжение строительства нового моста.

Ранее сообщалось, что из-за наводнения на Прикарпатье уже подтоплено более 7 тысяч домов.