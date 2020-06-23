Проблеми з водопостачанням: мер Чернівців попросив людей запастися водою

Водоканал використовує для знезараження води значно більше реагентів, ніж раніше

Водоканал використовує для знезараження води значно більше реагентів, ніж раніше

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук попередив, що кілька мікрорайонів міста може підтопити через різкий підйом води у річці Прут, тож для громадян були підготовлені місця для евакуації. Він також розповів і про проблеми із водопостачанням і попросив заздалегідь запастися водою.

Про це він повідомив під час прямого включення у Facebook, передає Regionews.

Сьогодні вже є проблеми на водоканалі. Багато хто з мешканців вчора і сьогодні скаржився на підвищений запах хлору у воді. Це робиться з тою метою, щоб зменшити забрудненість. Бо всі ми бачимо, в якому стані знаходяться річки, тому збільшується розхід реагентів для знезараження води", - сказав Каспрук.

Мер попросив чернівчан зробити запас питної води. Щоб у випадку пошкодження комунікацій, у людей була питна вода.

З його слів, комунальники та рятувальники будуть готові для надання допомоги, вже підготовлені місця для евакуації людей.

У готелях і у 31-й школі можна буде заночувати при необхідності, зарезервован і може бути відкрит для цих цілей спорткомплекс "Олімпія”, - додав він.

Він звернувся до всіх громадян, особливо тих, хто знає своїх сусідів - людей похилого віку, людей з інвалідністю, яким потрібна допомога, звертатися в контакт-центр міської ради.

Коротко нагадаю правила: треба зібрати всі необхідні речі, документи, цінності, фактично, коли буде прибувати вода — відключити газ і світло для того, щоб не було біди, знеструмити будинок і перебратись в безпечне місце. Ми разом з поліцією будемо забезпечувати патрулювання цих територій", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголосили червоний рівень небезпеки через негоду. З обіду 23 червня і до ранку 24 червня в цих регіонах очікуються надзвичайно сильні дощі та грози.