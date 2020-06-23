Проблеми з водопостачанням: мер Чернівців попросив людей запастися водою
Міський голова Чернівців Олексій Каспрук попередив, що кілька мікрорайонів міста може підтопити через різкий підйом води у річці Прут, тож для громадян були підготовлені місця для евакуації. Він також розповів і про проблеми із водопостачанням і попросив заздалегідь запастися водою.
Про це він повідомив під час прямого включення у Facebook, передає Regionews.
Сьогодні вже є проблеми на водоканалі. Багато хто з мешканців вчора і сьогодні скаржився на підвищений запах хлору у воді. Це робиться з тою метою, щоб зменшити забрудненість. Бо всі ми бачимо, в якому стані знаходяться річки, тому збільшується розхід реагентів для знезараження води", - сказав Каспрук.
Мер попросив чернівчан зробити запас питної води. Щоб у випадку пошкодження комунікацій, у людей була питна вода.
З його слів, комунальники та рятувальники будуть готові для надання допомоги, вже підготовлені місця для евакуації людей.
У готелях і у 31-й школі можна буде заночувати при необхідності, зарезервован і може бути відкрит для цих цілей спорткомплекс "Олімпія”, - додав він.
Він звернувся до всіх громадян, особливо тих, хто знає своїх сусідів - людей похилого віку, людей з інвалідністю, яким потрібна допомога, звертатися в контакт-центр міської ради.
Коротко нагадаю правила: треба зібрати всі необхідні речі, документи, цінності, фактично, коли буде прибувати вода — відключити газ і світло для того, щоб не було біди, знеструмити будинок і перебратись в безпечне місце. Ми разом з поліцією будемо забезпечувати патрулювання цих територій", - зазначив міський голова.
Нагадаємо, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголосили червоний рівень небезпеки через негоду. З обіду 23 червня і до ранку 24 червня в цих регіонах очікуються надзвичайно сильні дощі та грози.