Проблемы с водоснабжением: мэр Черновцов попросил людей запастись водой
Городской глава Черновцов Алексей Каспрук предупредил, что несколько микрорайонов города может затопить из-за резкого подъема воды в реке Прут, поэтому для граждан были подготовлены места для эвакуации. Он также рассказал и о проблемах с водоснабжением и попросил заранее запастись водой.
Об этом он сообщил во время прямого включения в Facebook, передает Regionews.
Сегодня уже есть проблемы на водоканале. Многие из жителей вчера и сегодня жаловался на повышенный запах хлора в воде. Это делается с той целью, чтобы уменьшить загрязненность. Ибо все мы видим, в каком состоянии находятся реки, поэтому увеличивается расход реагентов для обеззараживания воды", - сказал Каспрук.
Мэр попросил жителей города сделать запас питьевой воды. Чтобы в случае повреждения коммуникаций, у людей была питьевая вода.
По его словам, коммунальщики и спасатели будут готовы для оказания помощи, уже подготовлены места для эвакуации людей.
В гостиницах и в 31-й школе можно будет заночевать при необходимости, зарезервирован и может быть открыт для этих целей спорткомплекс "Олимпия”, - добавил он.
Он обратился ко всем гражданам, особенно тем, кто знает своих соседей - людей преклонного возраста, людей с инвалидностью, которым нужна помощь, обращаться в контакт-центр городского совета.
Коротко напомню правила: нужно собрать все необходимые вещи, документы, ценности, фактически, когда будет прибывать вода — отключить газ и свет для того, чтобы не было беды, обесточить дом и перебраться в безопасное место. Мы вместе с полицией будем обеспечивать патрулирование этих территорий", - отметил городской голова.
Напомним, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявили красный уровень опасности из-за непогоды. С обеда 23 июня до утра 24 июня в этих регионах ожидаются очень сильные дожди и грозы.