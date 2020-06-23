Проблемы с водоснабжением: мэр Черновцов попросил людей запастись водой

Водоканал использует для обеззараживания воды значительно больше реагентов, чем раньше

Водоканал использует для обеззараживания воды значительно больше реагентов, чем раньше

Городской глава Черновцов Алексей Каспрук предупредил, что несколько микрорайонов города может затопить из-за резкого подъема воды в реке Прут, поэтому для граждан были подготовлены места для эвакуации. Он также рассказал и о проблемах с водоснабжением и попросил заранее запастись водой.

Об этом он сообщил во время прямого включения в Facebook, передает Regionews.

Сегодня уже есть проблемы на водоканале. Многие из жителей вчера и сегодня жаловался на повышенный запах хлора в воде. Это делается с той целью, чтобы уменьшить загрязненность. Ибо все мы видим, в каком состоянии находятся реки, поэтому увеличивается расход реагентов для обеззараживания воды", - сказал Каспрук.

Мэр попросил жителей города сделать запас питьевой воды. Чтобы в случае повреждения коммуникаций, у людей была питьевая вода.

По его словам, коммунальщики и спасатели будут готовы для оказания помощи, уже подготовлены места для эвакуации людей.

В гостиницах и в 31-й школе можно будет заночевать при необходимости, зарезервирован и может быть открыт для этих целей спорткомплекс "Олимпия”, - добавил он.

Он обратился ко всем гражданам, особенно тем, кто знает своих соседей - людей преклонного возраста, людей с инвалидностью, которым нужна помощь, обращаться в контакт-центр городского совета.

Коротко напомню правила: нужно собрать все необходимые вещи, документы, ценности, фактически, когда будет прибывать вода — отключить газ и свет для того, чтобы не было беды, обесточить дом и перебраться в безопасное место. Мы вместе с полицией будем обеспечивать патрулирование этих территорий", - отметил городской голова.

Напомним, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявили красный уровень опасности из-за непогоды. С обеда 23 июня до утра 24 июня в этих регионах ожидаются очень сильные дожди и грозы.