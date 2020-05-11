У Чернівецькій області ще три летальні випадки від COVID-19, помер депутат сільради

В регіоні 84 летальні випадки від коронавірусу

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В регіоні 84 летальні випадки від коронавірусу

У Чернівецькій області найвищий в Україні показник захворюваності і найбільше летальних випадків від коронавірусу. В регіоні 2324 інфікованих, 84 особи померли.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Чернівецької ОДА.

За минулу добу в області зафіксовано 56 нових випадків COVID-19, серед інфікованих 33 жінок та 23 чоловіків.

Загалом у Чернівецькій області коронавірус виявлено у 2324 осіб, одужали 356 пацієнтів.

За минулу добу (10.05.2020) в області було зафіксовано 56 нових випадків COVID-19 Географія поширення нових... Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Понеділок, 11 травня 2020 р.

За минулу добу у лікарнях Чернівецької області зафіксовано три летальних випадки.

У Сторожинецькій ЦРЛ помер чоловік 1946 р. н. із Вижницького району. Мав двобічну пневмонію, ішемічну хворобу серця, гіпертонію, підозру на COVID-19.

У тій же лікарні помер чоловік із Вижниччини 1948 р. н. із двобічною пневмонією та підтвердженим коронавірусом. Мав супутні захворювання – ішемічну хворобу серця та цукровий діабет.

Помер чоловік 1957 р. н., чернівчанин. Мав ішемічну хворобу серця, переніс інфаркт. Нездужав також на пневмонію, ПЛР-тест – позитивний. Помер у обласному клінічному кардіологічному центрі.

Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині – 84.

У Чернівецькій області від коронавірусу помер депутат сільської ради Михайло Кіцан. Про це повідомляє Заставнівська районна державна адміністрація на сторінці у Facebook.

"На 62 році життя перестало битися серце поважної, працелюбної людини, фермера, оптиміста – жителя с. Товтри, депутата сільської ради Михайла Георгійовича Кіцана. Він мав хронічні захворювання, перебіг яких погіршив вірус COVID-19", - йдеться в дописі.

ПОМЕРЛА ЛЮДИНА... ВИСЛОВЛЮЄМО СПІВЧУТТЯ... Сьогодні у нас сумна новина… На 62 році життя перестало битися серце... Опубліковано Заставнівська районна державна адміністрація Неділя, 10 травня 2020 р.

Нагадаємо, в Україні 15 648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 416 нових випадків.