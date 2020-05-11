В Черновицкой области еще три летальных случая от COVID-19, умер депутат сельсовета

В регионе 84 летальные случаи от коронавируса

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В регионе 84 летальные случаи от коронавируса

В Черновицкой области самый высокий в Украине показатель заболеваемости и больше всего летальных случаев от коронавируса. В регионе 2324 инфицированных, 84 человека умерли.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Черновицкой ОГА.

За минувшие сутки в области зафиксировано 56 новых случаев COVID-19, среди инфицированных 33 женщины и 23 мужчин.

В Черновицкой области коронавирус обнаружен в 2324 человек, выздоровели 356 пациентов.

За минулу добу (10.05.2020) в області було зафіксовано 56 нових випадків COVID-19 Географія поширення нових... Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Понеділок, 11 травня 2020 р.

За минувшие сутки в больницах Черновицкой области зафиксировано три летальных случая.

В Сторожинецкой ЦРБ умер мужчина 1946 г. н. из Вижницкого района. Имел двухстороннюю пневмонию, ишемическую болезнь сердца, гипертонию, подозрение на COVID-19.

В той же больнице умер мужчина из Вижницкого района 1948 г. н. с двусторонней пневмонией и подтвержденным коронавирусом. Имел сопутствующие заболевания – ишемическую болезнь сердца и сахарный диабет.

Скончался мужчина 1957 г. н., черновчанин. Имел ишемическую болезнь сердца, перенес инфаркт. Болен также на пневмонию, ПЦР-тест – положительный. Умер в областном клиническом кардиологическом центре.

Общее количество зарегистрированных летальных случаев от коронавируса на Буковине – 84.

В Черновицкой области от коронавируса умер депутат сельского совета Михаил Кицан. Об этом сообщает Заставненская районная государственная администрация на странице в Facebook.

"На 62 году жизни перестало биться сердце уважаемого, трудолюбивого человека, фермера, оптимиста – жителя с. Товтры, депутата сельского совета Михаила Георгиевича Кицана. Он имел хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус COVID-19", - говорится в сообщении.

УМЕР ЧЕЛОВЕК... ВЫРАЖАЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ... Сегодня у нас печальная новость... На 62 году жизни перестало биться сердце... Опубликовано Заставненский районная государственная администрация Неділя 10 мая 2020 года.

Напомним, в Украине 15 648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 408 летальных, 3288 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 416 новых случаев.