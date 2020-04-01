У зоні ООС загинув військовий з Чернівців

У зоні проведення операції Об’єднаних сил загинув 23-річний військовослужбовець з Чернівців Олександр Маланчук

У зоні проведення операції Об’єднаних сил загинув 23-річний військовослужбовець з Чернівців Олександр Маланчук

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА, пише RegioNews.

"Чернівецька обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття батькам, рідним та близьким з приводу смерті лейтенанта Олександра Маланчука", – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що Олександр, 1997 року народження, загинув 31 березня під час виконання військового обов’язку.



Він був командиром 3-го гірсько-штурмового взводу 1-шої гірсько-штурмової роти військової частини А3029. 2019 року вступив на військову службу за контрактом.