У зоні ООС загинув військовий з Чернівців
У зоні проведення операції Об’єднаних сил загинув 23-річний військовослужбовець з Чернівців Олександр Маланчук
У зоні проведення операції Об’єднаних сил загинув 23-річний військовослужбовець з Чернівців Олександр Маланчук
Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА, пише RegioNews.
"Чернівецька обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття батькам, рідним та близьким з приводу смерті лейтенанта Олександра Маланчука", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Олександр, 1997 року народження, загинув 31 березня під час виконання військового обов’язку.
Він був командиром 3-го гірсько-штурмового взводу 1-шої гірсько-штурмової роти військової частини А3029. 2019 року вступив на військову службу за контрактом.
Чернівецька обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття батькам, рідним та близьким з приводу смерті...Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Середа, 1 квітня 2020 р.
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
01 квітня 2020, 09:40Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
27 березня 2020, 17:30
- 13:49 01 квітня Уряд схвали доплату в 1000 гривень для пенсіонерів
- 13:40 01 квітня На Чернігівщині госпіталізували третього пацієнта з COVID-19
- 13:32 01 квітня На Хмельниччині відбулася ротація керівників поліції
- 13:26 01 квітня Херсонські депутати виділили 44 мільйони на боротьбу з COVID-19 і підтримали відкриття ринків
- 13:03 01 квітня Хворі на діабет найчастіше помирають від коронавірусу
- 13:02 01 квітня На Буковині за 10 днів захворюваність на коронавірус зросла на 700%, - голова ОДА Осачук
- 09:40 01 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 14:00 25 березня Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
Всі блоги »
Порушуємо: чому українці не бояться драконівських штрафів і кримінальної відповідальності за порушення карантину
31 березня 2020, 15:58
Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації