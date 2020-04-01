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01 квітня 2020, 11:53 2

У зоні ООС загинув військовий з Чернівців

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01 квітня 2020, 11:53 2
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У зоні проведення операції Об’єднаних сил загинув 23-річний військовослужбовець з Чернівців Олександр Маланчук
У зоні проведення операції Об’єднаних сил загинув 23-річний військовослужбовець з Чернівців Олександр Маланчук

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА, пише RegioNews.

"Чернівецька обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття батькам, рідним та близьким з приводу смерті лейтенанта Олександра Маланчука", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Олександр, 1997 року народження, загинув 31 березня під час виконання військового обов’язку.

Він був командиром 3-го гірсько-штурмового взводу 1-шої гірсько-штурмової роти військової частини А3029. 2019 року вступив на військову службу за контрактом.

Чернівецька обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття батькам, рідним та близьким з приводу смерті...

Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Середа, 1 квітня 2020 р.


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