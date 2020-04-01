В зоне ООС погиб военный из Черновцов
В зоне проведения операции Объединенных сил погиб 23-летний военнослужащий из Черновцов Александр Маланчук
В зоне проведения операции Объединенных сил погиб 23-летний военнослужащий из Черновцов Александр Маланчук
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.
"Черновицкая областная государственная администрация выражает искренние соболезнования родителям, родным и близким по поводу смерти лейтенанта Александра Маланчука", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Александр, 1997 года рождения, погиб 31 марта во время выполнения воинского долга.
Он был командиром 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты войсковой части А3029. 2019 года поступил на военную службу по контракту.
Черновицкая областная государственная администрация выражает искренние соболезнования родителям, родным и близким по поводу смерти...Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Среда, 1 апреля 2020 г.
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