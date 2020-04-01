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01 апреля 2020, 11:53

В зоне ООС погиб военный из Черновцов

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01 апреля 2020, 11:53
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В зоне проведения операции Объединенных сил погиб 23-летний военнослужащий из Черновцов Александр Маланчук
В зоне проведения операции Объединенных сил погиб 23-летний военнослужащий из Черновцов Александр Маланчук

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.

"Черновицкая областная государственная администрация выражает искренние соболезнования родителям, родным и близким по поводу смерти лейтенанта Александра Маланчука", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Александр, 1997 года рождения, погиб 31 марта во время выполнения воинского долга.

Он был командиром 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты войсковой части А3029. 2019 года поступил на военную службу по контракту.

Черновицкая областная государственная администрация выражает искренние соболезнования родителям, родным и близким по поводу смерти...

Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Среда, 1 апреля 2020 г.


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