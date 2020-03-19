На Буковині незаконно накопали гравію на десять мільйонів

Служба безпеки України виявила та блокувала нелегальний видобуток корисних копалин у промислових масштабах в Новоселицькому районі Чернівецької області

Служба безпеки України виявила та блокувала нелегальний видобуток корисних копалин у промислових масштабах в Новоселицькому районі Чернівецької області

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ в Чернівецькій області.



За даними слідства, місцевий мешканець організував незаконну розробку надр під виглядом робіт із облаштування штучної водойми на розпайованій ділянці сільськогосподарського призначення.

Встановлено, що видобуток гравійно-піщаної суміші відбувався без жодних дозвільних документів із задіянням важкої екскаваторної техніки та вантажівок. Незаконно видобуті копалини зловмисник реалізовував місцевим мешканцям.

Через незаконний видобуток корисних копалин на Буковині держава втратила майже 10 мільйонів гривень Служба безпеки... Опубліковано Управління СБ України в Чернівецькій області Четвер, 19 березня 2020 р.





За попередніми оцінками Державної екологічної інспекції, своїми діями зловмисник завдав державі збитків на майже 10 мільйонів гривень.



У межах кримінального провадження, розпочатого за порушення правил охорони надр, тривають слідчі дії.



Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину.