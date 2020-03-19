На Буковині незаконно накопали гравію на десять мільйонів
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ в Чернівецькій області.
За даними слідства, місцевий мешканець організував незаконну розробку надр під виглядом робіт із облаштування штучної водойми на розпайованій ділянці сільськогосподарського призначення.
Встановлено, що видобуток гравійно-піщаної суміші відбувався без жодних дозвільних документів із задіянням важкої екскаваторної техніки та вантажівок. Незаконно видобуті копалини зловмисник реалізовував місцевим мешканцям.
Через незаконний видобуток корисних копалин на Буковині держава втратила майже 10 мільйонів гривень Служба безпеки...Опубліковано Управління СБ України в Чернівецькій області Четвер, 19 березня 2020 р.
За попередніми оцінками Державної екологічної інспекції, своїми діями зловмисник завдав державі збитків на майже 10 мільйонів гривень.
У межах кримінального провадження, розпочатого за порушення правил охорони надр, тривають слідчі дії.
Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину.
- 17:06 19 березня Меру Івано-Франківська пояснили, чому працює "Епіцентр"
- 16:55 19 березня В Києві ще один випадок зараження коронавірусом - МОЗ
- 16:54 19 березня У Раді говорять, що компенсації люстрованим чиновникам "потягнуть" на мільярди гривень
- 16:53 19 березня В Луганській області СБУ знайшла схрон зі зброєю, викраденою у 2014 році з Криму
- 16:52 19 березня На Чернігівщині підозрюють нові випадки зараженням COVID-19
- 16:44 19 березня Через карантин у столиці зменшилась кількість ДТП
- 11:24 19 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
- 15:46 16 березня Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
- 14:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
- 12:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус