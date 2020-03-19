15:04  19 березня
Нардеп Шахов розповів, де підчепив коронавірус
11:46  19 березня
Банкам дозволили надати пільги клієнтам по кредитах
15:25  19 березня
Коронавірус: безробітними можуть стати до 25 мільйонів осіб – МОП
UA | RU
UA | RU
19 березня 2020, 16:25 5

На Буковині незаконно накопали гравію на десять мільйонів

Читайте также
на русском языке
19 березня 2020, 16:25 5
Читайте также на русском языке
Служба безпеки України виявила та блокувала нелегальний видобуток корисних копалин у промислових масштабах в Новоселицькому районі Чернівецької області
Служба безпеки України виявила та блокувала нелегальний видобуток корисних копалин у промислових масштабах в Новоселицькому районі Чернівецької області

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ в Чернівецькій області.

За даними слідства, місцевий мешканець організував незаконну розробку надр під виглядом робіт із облаштування штучної водойми на розпайованій ділянці сільськогосподарського призначення.

Встановлено, що видобуток гравійно-піщаної суміші відбувався без жодних дозвільних документів із задіянням важкої екскаваторної техніки та вантажівок. Незаконно видобуті копалини зловмисник реалізовував місцевим мешканцям.

Через незаконний видобуток корисних копалин на Буковині держава втратила майже 10 мільйонів гривень Служба безпеки...

Опубліковано Управління СБ України в Чернівецькій області Четвер, 19 березня 2020 р.



За попередніми оцінками Державної екологічної інспекції, своїми діями зловмисник завдав державі збитків на майже 10 мільйонів гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за порушення правил охорони надр, тривають слідчі дії.

Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину.


кримінал
На колишній авіабазі "Узин" невідомі незаконно вирощують кукурудзу
10 березня 2020, 10:37
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
19 березня 2020, 11:24
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Євген Комаровський
Валерий Харчишин
Всі блоги »
"Слуги" проти ОПЗЖ або навіщо Вадиму Рабиновичу Одеса?
19 березня 2020, 12:40
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Всі публікації »
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »