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19 марта 2020, 16:25 5

На Буковине незаконно накопали гравия на десять миллионов

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19 марта 2020, 16:25 5
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Служба безопасности Украины обнаружила и блокировала нелегальную добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах в Новоселицком районе Черновицкой области
Служба безопасности Украины обнаружила и блокировала нелегальную добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах в Новоселицком районе Черновицкой области

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс служба СБУ в Черновицкой области.

По данным следствия, местный житель организовал незаконную разработку недр под видом работ по обустройству искусственного водоема на распаеваном участке сельскохозяйственного назначения.

Установлено, что добыча гравийно-песчаной смеси происходила без разрешительных документов с задействованием тяжелой экскаваторной техники и грузовиков. Незаконно добытые ископаемые злоумышленник реализовывал местным жителям.

Через незаконний видобуток корисних копалин на Буковині держава втратила майже 10 мільйонів гривень Служба безпеки...

Опубліковано Управління СБ України в Чернівецькій області Четвер, 19 березня 2020 р.



По предварительным оценкам Государственной экологической инспекции, своими действиями злоумышленник нанес государству ущерб почти 10 миллионов гривен.

В рамках уголовного производства, начатого за нарушение правил охраны недр, проводятся следственные действия.

Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.


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