На Буковине незаконно накопали гравия на десять миллионов

Служба безопасности Украины обнаружила и блокировала нелегальную добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах в Новоселицком районе Черновицкой области

Служба безопасности Украины обнаружила и блокировала нелегальную добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах в Новоселицком районе Черновицкой области

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс служба СБУ в Черновицкой области.



По данным следствия, местный житель организовал незаконную разработку недр под видом работ по обустройству искусственного водоема на распаеваном участке сельскохозяйственного назначения.

Установлено, что добыча гравийно-песчаной смеси происходила без разрешительных документов с задействованием тяжелой экскаваторной техники и грузовиков. Незаконно добытые ископаемые злоумышленник реализовывал местным жителям.

Через незаконний видобуток корисних копалин на Буковині держава втратила майже 10 мільйонів гривень Служба безпеки... Опубліковано Управління СБ України в Чернівецькій області Четвер, 19 березня 2020 р.





По предварительным оценкам Государственной экологической инспекции, своими действиями злоумышленник нанес государству ущерб почти 10 миллионов гривен.



В рамках уголовного производства, начатого за нарушение правил охраны недр, проводятся следственные действия.



Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.