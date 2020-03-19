На Буковине незаконно накопали гравия на десять миллионов
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс служба СБУ в Черновицкой области.
По данным следствия, местный житель организовал незаконную разработку недр под видом работ по обустройству искусственного водоема на распаеваном участке сельскохозяйственного назначения.
Установлено, что добыча гравийно-песчаной смеси происходила без разрешительных документов с задействованием тяжелой экскаваторной техники и грузовиков. Незаконно добытые ископаемые злоумышленник реализовывал местным жителям.
Через незаконний видобуток корисних копалин на Буковині держава втратила майже 10 мільйонів гривень Служба безпеки...Опубліковано Управління СБ України в Чернівецькій області Четвер, 19 березня 2020 р.
По предварительным оценкам Государственной экологической инспекции, своими действиями злоумышленник нанес государству ущерб почти 10 миллионов гривен.
В рамках уголовного производства, начатого за нарушение правил охраны недр, проводятся следственные действия.
Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.
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