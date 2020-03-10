Радикали Ляшка і "Слуги Народу" витратили по півмільярда на партійну діяльність

Комітет виборців проаналізував витрати політичних партій в 2019 році. До уваги бралися дані на основі фінансових звітів партій, поданих до НАЗК

Комітет виборців проаналізував витрати політичних партій в 2019 році. До уваги бралися дані на основі фінансових звітів партій, поданих до НАЗК

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook сторінку Комітету виборців України.

РПЛ і "Слуга Народу" – лідери за витратами в 2019 році Комітет виборців проаналізував витрати політичних партій в 2019... Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ Вівторок, 10 березня 2020 р.

Лідерами за витратами стали Радикальна партія Олега Ляшка (РПЛ) та "Слуга Народу". Так, РПЛ впродовж року витратила на статутну діяльність 493 млн грн, "Слуга Народу" – 479 млн грн.

На третьому місці за витратами ВО "Батьківщина" – 375 млн.

За нею розташувалися "Європейська солідарність" – 270 млн грн та "Голос" – 255 млн грн.

Менші витрати в "Опозиційного блоку" – 179 млн грн, "Української стратегії Гройсмана" – 117 млн грн і ВО "Свобода" - 100 млн грн.

Партія "Сила і честь" витратила 35 млн грн, "Партія Шарія" – 9 млн грн.

Всього українські партії витратили в 2019 році близько 2,5 млрд грн. Із них 63% витрат – це оплата парламентської та президентської виборчих кампаній.

"Отримані дані розвінчують міф про сліпу віру в нові обличчя. Як і раніше, успіх на виборах потребує серйозних фінансових вливань. Фінансовий звіт "Слуги Народу" підтверджує цю тезу. Організація виборів потребує значних коштів і жодна партія не може повністю покладатися лише на роботу власних волонтерів, підтримку віртуальних Інтернет-команд чи залучення громадян на низовому рівні. Українські вибори все ще залишаються надзвичайно дорогими і самого лише ентузіазму партійного апарату чи підтримки громадян замало для проведення повномасштабної кампанії в рамках всієї країни", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

До уваги бралися витрати партій, які на останніх парламентських виборах набрали понад 2% голосів. Дані без інформації про "Опозиційну платформу За життя", звіт якої не дає змогу оцінити загальні витрати за 2019 рік.