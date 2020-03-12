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12 березня 2020, 17:30 5

"Чернівцігаззбут" витратив понад три мільйони гривень на доставку і друк нових платіжок

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12 березня 2020, 17:30 5
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ТОВ "Чернівцігаззбут" на 2020 рік закупило кур'єрські послуги Укрпошти та друк платіжок в підприємства "Моноліт-Друк" на 3,2 мільйони гривень
Фото: pixabay
ТОВ "Чернівцігаззбут" на 2020 рік закупило кур'єрські послуги Укрпошти та друк платіжок в підприємства "Моноліт-Друк" на 3,2 мільйони гривень

Про це йдеться на Facebook сторінці "Закупівлі.Чернівці", пише RegioNews.

"Як гадаєте, скільки коштують платіжки за газ у вас в поштовій скриньці?", - цікавляться у чернівчан автори посту та інформують про суми тендерних угод.

Під час закупівлі кур'єрських послуг з доставки платіжок за 2,3 млн.грн. на тендері змагались Укрпошта та "Моноліт-Друк", однак в розкритті пропозицій і протоколі йдеться лише про Укрпошту, яка і виграла тендер.

Але "Моноліт-Друк" в той же день виграв інший тендер у Чернівцігаз збуту на друк платіжок за 900 тис.грн.

Загалом же київська фірма "Моноліт-Друк" друкує платіжки від газових компаній для половини України і вже отримала замовлень на більш як 110 млн. грн.

як гадаєте, скільки коштують платіжки за газ у вас в поштовій скриньці? на 2020 рік ТОВ "Чернівцігаз збут" закупив кур...

Опубліковано Закупівлі Чернівці Середа, 11 березня 2020 р.


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