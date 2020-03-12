"Черновцыгазсбыт" потратил более трех миллионов гривен на доставку и печать новых платежек
Об этом говорится на Facebook странице "Закупки.Черновцы", пишет RegioNews.
"Как думаете, сколько стоят платежки за газ в ваших почтовых ящиках?" - интересуются у черновчан авторы поста и сообщают о суммах тендерных договоров.
При закупке курьерских услуг по доставке платежек за 2,3 млн грн на тендере соревновались Укрпочта и "Монолит-Друк", однако в раскрытии предложений и протоколе говорится только об Укрпочте, которая и выиграла тендер.
Но "Монолит-Друк" в тот же день выиграл другой тендер у "Черновцыгазсбыта" на печать платежек за 900 тысяч гривен.
В целом же киевская фирма "Монолит-Друк" печатает платежки от газовых компаний для половины Украины и уже получила заказов на более 110 млн грн.
як гадаєте, скільки коштують платіжки за газ у вас в поштовій скриньці? на 2020 рік ТОВ "Чернівцігаз збут" закупив кур...Опубліковано Закупівлі Чернівці Середа, 11 березня 2020 р.
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