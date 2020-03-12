"Черновцыгазсбыт" потратил более трех миллионов гривен на доставку и печать новых платежек

ООО "Черновцыгазсбыт" на 2020 год закупило курьерские услуги Укрпочты и печать платежек у предприятия "Монолит-Друк" на 3,2 миллиона гривен

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ООО "Черновцыгазсбыт" на 2020 год закупило курьерские услуги Укрпочты и печать платежек у предприятия "Монолит-Друк" на 3,2 миллиона гривен

Об этом говорится на Facebook странице "Закупки.Черновцы", пишет RegioNews.

"Как думаете, сколько стоят платежки за газ в ваших почтовых ящиках?" - интересуются у черновчан авторы поста и сообщают о суммах тендерных договоров.

При закупке курьерских услуг по доставке платежек за 2,3 млн грн на тендере соревновались Укрпочта и "Монолит-Друк", однако в раскрытии предложений и протоколе говорится только об Укрпочте, которая и выиграла тендер.

Но "Монолит-Друк" в тот же день выиграл другой тендер у "Черновцыгазсбыта" на печать платежек за 900 тысяч гривен.

В целом же киевская фирма "Монолит-Друк" печатает платежки от газовых компаний для половины Украины и уже получила заказов на более 110 млн грн.