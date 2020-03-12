На Буковине мужчина убил жену и полуторагодовалую дочь

В селе Заволока Сторожинецкого района 38-летний мужчина зарезал топором жену и задушил маленькую дочь

Фото: ГУ Нацполиции Черновицкой области

В селе Заволока Сторожинецкого района 38-летний мужчина зарезал топором жену и задушил маленькую дочь

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черновицкой области, пишет RegioNews.

Сегодня утром, 12 марта, в полицию позвонил 38-летний житель села Заволока. Мужчина сообщил, что убил свою жену и полуторагодовалую дочь.

Для проверки информации прибыли бойцы роты полиции спецназначения.

На месте происшествия полицейские нашли тела женщины и девочки, установили личность заявителя и задержали его. Выяснилось, что во время убийства дома находилось еще трое малолетних детей.

Причины своего поступка мужчина объяснить не может.

Следователи начали уголовное производство за умышленное убийство.

За совершение двойного убийства задержанному грозит пожизненное лишение свободы.