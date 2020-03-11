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11 березня 2020, 16:41 2

За 13 гривень мало не зарізали пенсіонерку на Хмельниччині

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11 березня 2020, 16:41 2
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У райцентрі Славута пара скоїла розбійний напад на літню жінку
Фото: ГУ Нацполіції Хмельницкої області
У райцентрі Славута пара скоїла розбійний напад на літню жінку

Про це пише Regionews з посиланням на слідче управління ГУНП в Хмельницькій області.

Як повідомляють слідчі, невідомі чоловік та жінка через незачинені двері зайшли у квартиру до 73-річної пенсіонерки і, погрожуючи їй ножем, почали обшукувати приміщення у пошуках грошей та цінних речей. Потерпіла не могла чинити жодного опору чи покликати на допомогу, адже має проблеми зі здоров’ям і майже не ходить.

Знайшовши дрібні гроші (13 грн), особисті речі, документи сина та продукти харчування, зловмисники забрали все це і пішли геть.

Поліцію викликав син потерпілої. За кілька годин оперативники встановили підозрюваних і затримали їх. Зловмисниками виявились двоє місцевих жителів — 30-річний чоловік та 33-річна жінка. Обоє раніше притягувались до кримінальної відповідальності за крадіжки. У них вилучили знаряддя злочину та частину викрадених речей.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за розбій. Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.


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