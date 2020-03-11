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11 марта 2020, 16:30 4

Коронавирус в Черновцах: карантин продлится месяц, власти думают, как оформить вынужденные больничные

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11 марта 2020, 16:30 4
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Из-за подтвержденного случая коронавируса в Черновцах введены чрезвычайные меры безопасности
Из-за подтвержденного случая коронавируса в Черновцах введены чрезвычайные меры безопасности

Об этом сообщает корреспондент RegioNews.

Больной коронавирусом черновчанин чувствует себя удовлетворительно, однако о выписке из больницы пока речь не идет. Ему придется сдать тест на коронавирус еще минимум дважды - пока не получат два негативных результата на вирус.

Тесты на коронавирус у двух буковинцев, госпитализированных 7 и 9 марта оказались отрицательными. В то же время результаты анализов еще 3 буковинцев с подозрением на коронавирус, которых госпитализировали 10 марта, медики пока ждут.

Еще почти 40 человек, которые вернулись из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса, находятся на самоизоляции дома под наблюдением врачей.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой срочно урегулировать вопрос оформления больничных листков для же изолированных черновчан, а также для родителей, которые сидят дома с детьми из-за вынужденного карантина.

Карантин в образовательных учреждениях Черновцов, который должен был закончиться 22 марта, теперь продлится до 3 апреля. Таким образом, ученики месяц (с 6 марта) не будут ходить в школу, а студенты - в вузы.

Детская поликлиника временно приостановила профосмотры будущих первоклассников. Справки для поступления в школы будут выдаваться только после окончания карантина.

В Черновицкой областной филармонии отменили все концерты до 22 марта.

Семи городским амбулаторно поликлинических заведениям и ЦПМСД, оказывающих первичную медицинскую помощь населению, выделено более 7 млн ​​грн на закупку индивидуальных средств защиты семейных врачей.

5 млн грн направили на закупку медицинского оборудования, в том числе аппарата ИВЛ для городской больницы №4, медикаментов и средств медицинского назначения.

Хронику коронавируса в Украине можно прочесть тут.


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