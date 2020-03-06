Двом підрозділам поліції Харківської області назначили нових керівників

За наказом начальника Головного управління поліції в Харківській області Валерія Сокуренка проведена ротація керівників відділу та відділення поліції міста та області

Фото: поліція Харківської області

За наказом начальника Головного управління поліції в Харківській області Валерія Сокуренка проведена ротація керівників відділу та відділення поліції міста та області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області. Так, 6 березня особовому складу Основ'янського відділу поліції представили тимчасово виконуючого обов’язки начальника підрозділу полковника поліції Юрія Юрченка. До цього він обіймав посаду начальника Новобаварського відділу поліції. Т.в.о. начальника Золочівського відділення поліції Дергачівського відділу поліції став підполковник поліції Ігор Зіненко, який до призначення працював начальником Основ’янського відділу поліції у Харкові.

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