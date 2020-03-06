Поліція притягнула до відповідальності жінку, яка поширювала чутки про дружину хворого на коронавірус 

Спілкуючись із журналістами, жінка поширила хибну інформацію про COVID-19

Спілкуючись із журналістами, жінка поширила хибну інформацію про COVID-19

Поліція притягнула до відповідальності чернівчанку за поширення неправдивих чуток, - повідомляє відділ комунікацій ГУНП Чернівецької області, пише RegioNews .

"59-річна чернівчанка брала активну участь у зібранні мешканців одного з багатоквартирних будинків у Чернівцях. Не володіючи достовірними фактами про захворювання, жінка поширила неправдиві дані через засоби масової інформації. Її дії могли призвести до соціальної напруги, порушення громадського порядку та інших негативних наслідків", - кажуть у поліції.

Співробітники Чернівецького відділу поліції склали відносно жінки адміністративний протокол за ознаками статті 173-1 (Поширювання неправдивих чуток) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Нагадаємо, у Чернівцях сусіди хворого на коронавірус погрожували перекрити дорогу, якщо його дружину не госпіталізують.

Через кілька годин, аби не загострювати ситуацію, жінку перевезли до чернівецького військового шпиталю, де вона перебуває в самоізоляції.