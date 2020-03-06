Полиция привлекла к ответственности женщину, которая распространяла слухи о жене больного коронавирусом
Полиция привлекла к ответственности черновчанку за распространение ложных слухов, - сообщает отдел коммуникаций ГУНП Черновицкой области, пишет RegioNews.
"59-летняя черновчанка принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не обладая достоверными фактами о заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Ее действия могли привести к социальной напряженности, нарушение общественного порядка и другим негативным последствиям", - говорят в полиции.
Сотрудники Черновицкого отдела полиции составили в отношении женщины административный протокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.
Напомним, в Черновцах соседи больного коронавирусом угрожали перекрыть дорогу, если его жену не госпитализируют.
Через несколько часов, чтобы не заострять ситуацию, женщину перевезли в черновицкий военный госпиталь, где она пребывает на самоизоляции.
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