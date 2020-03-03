11:56  04 березня
У Раді готується зустріч глав фракцій, нового прем'єра і Разумкова
10:44  04 березня
Дубілет і Милованов пройдуть додаткові співбесіди - нардеп
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
03 березня 2020, 20:46 42

У Чернівцях сусіди хворого на коронавірус погрожують перекрити дорогу, якщо його дружину не госпіталізують

Читайте также
на русском языке
03 березня 2020, 20:46 42
Читайте также на русском языке
У Чернівцях жителі будинку на вулиці Руській, в якій проживає сім'я чернівчанина, в якого виявили коронавірус, обіцяють перекрити дорогу, якщо дружину хворого медики не ізолюють до шостої години ранку 4 березня
У Чернівцях жителі будинку на вулиці Руській, в якій проживає сім'я чернівчанина, в якого виявили коронавірус, обіцяють перекрити дорогу, якщо дружину хворого медики не ізолюють до шостої години ранку 4 березня

Про це пише RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

На зустріч із обуреними людьми прийшов мер Олексій Каспрук, секретар виконкому Антоніна Бабюк, медики та співробітники поліції.

Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Вівторок, 3 березня 2020 р.

Вони заспокоюють людей, переконуючи їх в тому, що у дружини хворого на коронавірус немає симптомів захворювання.

Водночас жителі будинку очікують на голову ОДА Сергія Осачука, продовжуючи вимагати ізоляції дружини хворого.

Щойно повідомили, що чекають машину швидкої допомоги, яка має госпіталізувати дружину хворого на коронавірус. Також продезинфікували під'їзд, де живе подружжя.


коронавірус
Хворий на коронавірус чернівчанин сьогодні святкує день народження
03 березня 2020, 18:44
У інфекційному відділенні Чернівецької лікарні, де перебуває хворий коронавірусом, чергують семеро лікарів
03 березня 2020, 17:57
Коронавірус у Чернівцях: мерія відзвітувала про заходи безпеки
03 березня 2020, 16:45
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »