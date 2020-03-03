У Чернівцях сусіди хворого на коронавірус погрожують перекрити дорогу, якщо його дружину не госпіталізують

У Чернівцях жителі будинку на вулиці Руській, в якій проживає сім'я чернівчанина, в якого виявили коронавірус, обіцяють перекрити дорогу, якщо дружину хворого медики не ізолюють до шостої години ранку 4 березня

У Чернівцях жителі будинку на вулиці Руській, в якій проживає сім'я чернівчанина, в якого виявили коронавірус, обіцяють перекрити дорогу, якщо дружину хворого медики не ізолюють до шостої години ранку 4 березня

Про це пише RegioNews з посиланням на molbuk.ua. На зустріч із обуреними людьми прийшов мер Олексій Каспрук, секретар виконкому Антоніна Бабюк, медики та співробітники поліції. Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Вівторок, 3 березня 2020 р. Вони заспокоюють людей, переконуючи їх в тому, що у дружини хворого на коронавірус немає симптомів захворювання. Водночас жителі будинку очікують на голову ОДА Сергія Осачука, продовжуючи вимагати ізоляції дружини хворого. Щойно повідомили, що чекають машину швидкої допомоги, яка має госпіталізувати дружину хворого на коронавірус. Також продезинфікували під'їзд, де живе подружжя.

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