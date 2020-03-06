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06 березня 2020, 11:58 1

У чернівецьких дитсадках присутні лише 40% дітей 

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06 березня 2020, 11:58 1
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У дошкільних навчальних закладах міста відсутні 60% вихованців. При цьому лише 10% дітей не прийшли у садочок через хворобу
У дошкільних навчальних закладах міста відсутні 60% вихованців. При цьому лише 10% дітей не прийшли у садочок через хворобу

Про це ІА АСС повідомив Сергій Мартинюк, начальник міського управління освіти, пише RegioNews.

"Поки що садочки у Чернівцях працюють. Вчора було прийняте відповідне рішення на комісії. Ми моніторимо ситуацію щодня. Сьогодні у ДНЗ міста відсутні 60% дітей і лише 10% - через хворобу", - зазначив Сергій Мартинюк.

Чи закриють чернівецькі садочки на карантин в подальшому, Сергій Мартинюк поки що не знає. Каже, що рішення прийматимуть залежно від ситуації.


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