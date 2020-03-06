У чернівецьких дитсадках присутні лише 40% дітей

У дошкільних навчальних закладах міста відсутні 60% вихованців. При цьому лише 10% дітей не прийшли у садочок через хворобу

У дошкільних навчальних закладах міста відсутні 60% вихованців. При цьому лише 10% дітей не прийшли у садочок через хворобу

Про це ІА АСС повідомив Сергій Мартинюк, начальник міського управління освіти, пише RegioNews. "Поки що садочки у Чернівцях працюють. Вчора було прийняте відповідне рішення на комісії. Ми моніторимо ситуацію щодня. Сьогодні у ДНЗ міста відсутні 60% дітей і лише 10% - через хворобу", - зазначив Сергій Мартинюк. Чи закриють чернівецькі садочки на карантин в подальшому, Сергій Мартинюк поки що не знає. Каже, що рішення прийматимуть залежно від ситуації.

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