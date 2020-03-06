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06 березня 2020, 11:50 2

У Чернівцях ще одну жінку перевіряють на грип і коронавірус

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06 березня 2020, 11:50 2
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Хвора перебуває в обласній лікарні. Вона була в контакті з чоловіком, у якого підозрюють коронавірус
Хвора перебуває в обласній лікарні. Вона була в контакті з чоловіком, у якого підозрюють коронавірус

Про це пише RegioNews з посиланням на ІА АСС.

Як повідомив завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань "Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України" Юрій Падурару, хвора поступила до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні вночі. Скарги – висока температура та головний біль.

"Пацієнтка повідомила, що була в контакті з хворим, у якого підозрюють коронавірус, тому щойно занедужала, звернулася до лікарні, - зазначив Юрій Падурару. – Ми взяли аналіз на грип, а також – на коронавірус. Останній відправили у вірусологічну лабораторію Центру громадського здоров`я Києва".

Нагадуємо, ще п`ятьох буковинців перевіряють на коронавірус.


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