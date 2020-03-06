Тесты на коронавирус Черновцы получат во второй половине марта

Специальные тест-системы для выявления коронавируса могут появиться на Буковине разве что во второй половине марта

Специальные тест-системы для выявления коронавируса могут появиться на Буковине разве что во второй половине марта

Такое мнение высказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук сегодня на брифинге, сообщает RegioNews.

06.03.2020 Брифінг на тему коронавірусу на Буковині Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Пʼятниця, 6 березня 2020 р.

"Что касается быстрых тест-систем, которые бы ускоряли получения результатов и опровержения или подтверждения подозрений, ни в одной области нет официальных тест-систем. Ожидается, что 12 марта необходимые для нашей больницы тест-системы будут привезены в Украину. Когда мы их получим, мы сможем в течение одного дня получить результат ", - сказал Осачук.

При этом он добавил, что даже при наличии тест-систем в Черновцах, анализы все равно нужно будет дополнительно направлять в Киев, чтобы исключить возможность ошибки. Именно поэтому образцы черновчанина, у которого подтверждено коронавирус вирусологической лабораторией Центра общественного здоровья МЗ, отправили на повторную проверку в европейской лаборатории в Лондоне. То есть, положительный результат должны установить дважды.

Сергей Осачук также сообщил, что Черновицкая областная государственная администрация сегодня до конца дня ожидает результаты анализов шести человек, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус.

"В течение сегодняшнего дня мы ожидаем официальных результатов из центральной государственной лаборатории из Киева. Как только мы их получим, мы сообщим вам всем, опубликуем их, для того, чтобы знать, какой результат и с чем врачи имеют дело", - сообщил чиновник .

Ранее сообщалось, что в Черновцах госпитализировали шестого человека с подозрением на коронавирус.