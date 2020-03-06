В черновицких детсадах присутствуют только 40% детей

В дошкольных учебных заведениях города отсутствуют 60% воспитанников. При этом только 10% детей не пришли в садик из-за болезни

В дошкольных учебных заведениях города отсутствуют 60% воспитанников. При этом только 10% детей не пришли в садик из-за болезни

Об этом ИА АСС сообщил Сергей Мартынюк, начальник городского управления образования, пишет RegioNews. "Пока сады в Черновцах работают. Вчера было принято соответствующее решение на комиссии. Мы мониторим ситуацию ежедневно. Сегодня в ДОУ города отсутствуют 60% детей и только 10% - из-за болезни", - отметил Сергей Мартынюк. Закроют черновицкие сады на карантин в дальнейшем, Сергей Мартынюк пока не знает. Говорит, что решение принимать в зависимости от ситуации.

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