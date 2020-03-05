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05 березня 2020, 22:05 1

Всі школи і виші Чернівців закрили на карантин

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05 березня 2020, 22:05 1
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Вимушені канікули через коронавірус впроваджують з 6 до 22 березня 
Вимушені канікули через коронавірус впроваджують з 6 до 22 березня 

Про це повідомляє кореспондент RegioNews.

Аби запобігти поширенню коронавірусу і убезпечити від зараження дітей, у всіх школах та вишах Чернівецької області відзавтра, 6 березня, призупинили навчання. Таке рішення прийняли на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"У садочках органам місцевого самоврядування рекомендовано призупинити виховний процес також. Ми ще будемо вивчати дане питання, яким чином батькам буде забезпечена можливість перебувати вдома з дітьми", - повідомив Олексій Каспрук, міський голова (на видео). Однак завтра садочки ще працюватимуть.

КАРАНТИН! прошу поширити інформацію.

Опубліковано Олексієм Каспруком Четвер, 5 березня 2020 р.

Нагадуємо, про обмежувальні заходи в Україні через коронавірус повідомив в Нових Санжарах головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, обмежувальні заходи торкнуться шкіл і масових заходів.


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