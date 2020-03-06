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06 марта 2020, 10:18 1

На Буковине на борьбу с коронавирусом выделили еще 4 миллиона

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06 марта 2020, 10:18 1
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Четыре миллиона гривен выделено из резервного фонда бюджета области на предотвращение распространения коронавируса на Буковине
Четыре миллиона гривен выделено из резервного фонда бюджета области на предотвращение распространения коронавируса на Буковине

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook страницу Черновицкой ОГА

Также в ОГА напомнили, что на Буковине официально подтвержден лишь один случай инфицирования коронавирусом. Больной чувствует себя хорошо, кашель уменьшается, имеет хороший сон и аппетит.

В инфекционном отделении областной клинической больницы находятся еще пять человек, они имеют признаки инфекционного заболевания и вернулись из стран, где зафиксированы случаи COVID-19.

Анализы этих пациентов отправлены в Киев - в лабораторию Центра общественного здоровья Украины.

Проведено обучение эпидемиологов и семейных врачей по стандартам лечения коронавирусной инфекции.

Состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам заседания комиссии в области принято решение приостановить учебный процесс в школах, колледжах и высших учебных заведениях Черновицкой области; органам местной власти рекомендовано приостановить работу дошкольных учебных заведений; также рекомендовано отменить все массовые мероприятия в области.


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