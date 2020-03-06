На Буковине на борьбу с коронавирусом выделили еще 4 миллиона
Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook страницу Черновицкой ОГА
Также в ОГА напомнили, что на Буковине официально подтвержден лишь один случай инфицирования коронавирусом. Больной чувствует себя хорошо, кашель уменьшается, имеет хороший сон и аппетит.
В инфекционном отделении областной клинической больницы находятся еще пять человек, они имеют признаки инфекционного заболевания и вернулись из стран, где зафиксированы случаи COVID-19.
Анализы этих пациентов отправлены в Киев - в лабораторию Центра общественного здоровья Украины.
Проведено обучение эпидемиологов и семейных врачей по стандартам лечения коронавирусной инфекции.
Состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам заседания комиссии в области принято решение приостановить учебный процесс в школах, колледжах и высших учебных заведениях Черновицкой области; органам местной власти рекомендовано приостановить работу дошкольных учебных заведений; также рекомендовано отменить все массовые мероприятия в области.
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