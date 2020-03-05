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05 березня 2020, 18:17 4

У Чернівцях самоізольованим людям волонтери безкоштовно доставлятимуть продукти та ліки

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05 березня 2020, 18:17 4
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Волонтери доставлятимуть чернівчанам продукти харчування, ліки та інші життєво необхідні речі, аби забезпечити спокій громадян міста
Волонтери доставлятимуть чернівчанам продукти харчування, ліки та інші життєво необхідні речі, аби забезпечити спокій громадян міста

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівниця волонтерської організації "Волонтерський рух Буковини" Катерина Пономарьова.

Увага Волонтери нашої організації готові допомогти людям, які знаходяться, або будуть знаходитися в самоізоляції. З...

Опубліковано Катериною Пономарьовою Середа, 4 березня 2020 р.

Громадська організація "Волонтерський рух Буковини" допомогає людям, які перебувають або будуть у самоізоляції. Товари добровольці зможуть придбати за кошти ізольованих, а от доставлятимуть безкоштовно.

"Волонтерський рух Буковини" вже створив чат у вайбері, де кожен охочий може звернутися з проханням принести продукти чи ліки. Також до чату можуть долучатися і ті, хто не потребує допомоги, а хоче допомогти.


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