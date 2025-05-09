Парад фантомної величі — єдине, що залишилося Росії
Росія не придумала iPhone, не створила Mercedes і, маючи шалені гроші, не змогла побудувати навіть щось наближене до Англійської Прем’єр-ліги. Замість цього — безкінечне 9 травня
Росія не придумала iPhone, не створила Mercedes і, маючи шалені гроші, не змогла побудувати навіть щось наближене до Англійської Прем’єр-ліги. Замість цього — безкінечне 9 травня
Хоча країна, яка вважала, що хоч воювати вміє, виявила, що й це їй не дуже вдається. Парад фантомної величі — єдине, що залишилося. Перемога стала релігією для бідних і агресивних. Бо більше нічим пишатися. Ні свободою, ні прогресом, ні культурою.
Лишилися лише мертві діди, живі раби й бажання втопити світ у крові — бо іншої мови не знають.
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