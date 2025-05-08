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Кремль мобілізував до "Юнармії" майже два мільйони дітей. Там їх вчать збирати автомати та ненавидіти Європу

Про це повідомляє Громадське, передає RegioNews.

За словами засновника Save Ukraine Миколи Кулеби, до мілітарного центру "Юнармія" РФ мобілізувала 1,8 мільйона дітей. Відомо, що серед них сотні тисяч українців. Там дітей навчають збирати автомати, маршувати. Зокрема, є пропаганда про те, що потрібно ненавидіти Європу та Україну.

"Це більше, ніж чисельність армій у 42 провідних країнах світу. Більше, ніж у ЄС. Більше — тільки в Китаї. Разом з армією РФ — це 4,1 мільйона людей, яких Путін готує до нової великої війни", - каже Микола Кулеба. Він також додав, що на тимчасово окупованих територіях та у РФ лишається ще 1,6 мільйона українських дітей.

Довідка. "Юнармія" - це "дитячо-юнацький військово-патріотичний рух" під патронажем Міноборони РФ. Після 2014 року він почав діяти також в анексованому Криму та на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Українські розвідники казали про те, що нестачу живої сили для поповнення лав окупаційної армії керівництво Москви розглядає можливість залучати до бойових дій 17-18-річний членів "Юнармії".