Щоб я хотів почути зараз від президента України?

Звернення до армії, нації та всього світу

Звернення до армії, нації та всього світу

фото з відкритих джерел

1. Звернення до армії та до нації, що війна продовжується і ніякого швидкого миру та перемовин найближчим часом не буде.

2. Звернення до усього світу, що Україна продовжує боротьбу, попри будь-який тиск. Нам потрібна допомога, оскільки під прикриттям розмов про мир РФ продовжує наступ та руйнує Україну.

3. Вживаються заходи, які забезпечать обороноздатність країни. Ставка Верховного головнокомандувача досі не виділила мінімально необхідних коштів на забезпечення армії дронами у 2025 році. Це загрожує реальними катастрофічними наслідками.

4. Припиняється передвиборча кампанія президента, популістська роздача грошей з бюджету - "вовина тисяча", "кешбек", припиняється фінансування корупційної схеми з "болгарськими реакторами", і усі ці гроші спрямовуються на не профінансовані державою критичні потреби сил оборони України.