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Юрий Бутусов Журналист info@regionews.ua
19 февраля 2025, 16:20

Чтобы я хотел услышать сейчас от президента Украины?

19 февраля 2025, 16:20
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Обращение к армии, нации и всему миру
Обращение к армии, нации и всему миру
фото из открытых источников
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1. Обращение к армии и нации, что война продолжается и никакого быстрого мира и переговоров в ближайшее время не будет.

2. Обращение ко всему миру, что Украина продолжает борьбу, несмотря на любое давление. Нам нужна помощь, потому что под прикрытием разговоров о мире РФ продолжает наступление и разрушает Украину.

3. Принимаются меры, которые обеспечат обороноспособность страны. Ставка Верховного главнокомандующего до сих пор не выделила минимально необходимые средства на обеспечение армии дронами в 2025 году. Это чревато реальными катастрофическими последствиями.

4. Прекращается предвыборная кампания президента, популистская раздача денег из бюджета - "вина тысяча", "кэшбек", прекращается финансирование коррупционной схемы с "болгарскими реакторами", и все эти деньги направляются на не профинансированные государством критические нужды сил обороны Украины.

обращение Зеленский тысяча Зеленского популизм кэшбек мир продолжение войны
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