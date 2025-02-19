Чтобы я хотел услышать сейчас от президента Украины?

Обращение к армии, нации и всему миру

Обращение к армии, нации и всему миру

фото из открытых источников

1. Обращение к армии и нации, что война продолжается и никакого быстрого мира и переговоров в ближайшее время не будет.

2. Обращение ко всему миру, что Украина продолжает борьбу, несмотря на любое давление. Нам нужна помощь, потому что под прикрытием разговоров о мире РФ продолжает наступление и разрушает Украину.

3. Принимаются меры, которые обеспечат обороноспособность страны. Ставка Верховного главнокомандующего до сих пор не выделила минимально необходимые средства на обеспечение армии дронами в 2025 году. Это чревато реальными катастрофическими последствиями.

4. Прекращается предвыборная кампания президента, популистская раздача денег из бюджета - "вина тысяча", "кэшбек", прекращается финансирование коррупционной схемы с "болгарскими реакторами", и все эти деньги направляются на не профинансированные государством критические нужды сил обороны Украины.