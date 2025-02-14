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Юрій Бутусов журналіст info@regionews.ua
14 лютого 2025, 10:26

Несправедливість нового рекрутингу для молоді за 1 мільйон

14 лютого 2025, 10:26
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Нова модель виплат 1 мільйон гривень протягом року не вирішить проблему поповнення армії.
Нова модель виплат 1 мільйон гривень протягом року не вирішить проблему поповнення армії.
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Нову модель виплат 1 мільйон гривень протягом року я вважаю безграмотним кроком, який не вирішить проблему поповнення армії. Фронт тримають, знищують ворога, бережуть та навчають недосвідчених людей досвідчені солдати, сержанти та офіцери, і саме вони, хто про по два-три роки воюють без перерв потребують максимальних інвестицій та заохочень. Бо одного досвідченого солдата, якщо він піде у СЗЧ чи спишеться з інших причин не можливо замінити навіть десятком молодих. А досвідченого командира піхотного взводу чи розрахунку ударних дронів не замінити і п'ятьма десятками випадкових людей.

Тим не менше, рішення про залучення недосвідченої молоді за мільйон на рік вступило у силу.

І тут сталась ще одна несправедливість, яка просто дискредитує логіку цього закону - Ставка Верховного головнокомандувача дозволила молоді укладати контракт за 1 мільйон на рік не всій армії, а тільки 6 бригадам ЗСУ:

10 гірсько-штурмова; 92 штурмова; 95 десантно-штурмова; 72 механізована; 28 механізована; 38 морської піхоти.

Я поважаю ці шановні бригади, але таким рішенням підривається рекрутингова кампанія, яку ведуть інші українські військові частини, які також намагаються залучити молодь. Тепер для армії нема сенсу проводити рекламу, спілкуватись з молодими людьми, бо молодих контрактників штучно поділили на людей двох сортів - тих, хто може йти на контракт за 1 мільйон у кілька обраних бригад, і на тих, то хотів би піти служити в інші бригади, але там грошей не платять.

Невже у нас в інших бригадах не треба молоді солдати?

Навіщо цей поділ армії на два сорти?

Чому одним можна вербувати собі рекрутів за 1 мільйон, а інших обділили?

Більшість військовослужбовців в армії обурені рішенням влади про 1 мільйон виключно для молодих, а тут ще результати рекрутингу усіх сил оборони заганяють виключно на кілька частин.

Право відбору солдат за 1 мільйон мають отримати усі бригади, які воюють у якості піхоти та тримають свою полосу відповідальності. Це єдине адекватне рішення у даних умовах.

Прошу Ставку Верховного головнокомандувача переглянути своє рішення та запитати хоча б думку командирів бригад як саме треба організувати комплектування армії. У нас усього 112 комбригів бригад, які воюють у якості піхоти, невже складно опитати?

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