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Юрий Бутусов Журналист info@regionews.ua
14 февраля 2025, 10:26

Несправедливость нового рекрутинга для молодежи за 1 миллион

14 февраля 2025, 10:26
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Новая модель выплат 1 миллиона гривен в течение года не решит проблему пополнения армии.
Новая модель выплат 1 миллиона гривен в течение года не решит проблему пополнения армии.
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Новую модель выплат 1 миллиона гривен в течение года я считаю безграмотным шагом, который не решит проблему пополнения армии. Фронт держат, уничтожают врага, берегут и учат неопытных людей опытные солдаты, сержанты и офицеры, и именно они, кто по два-три года воюет без перерывов, нуждаются в максимальных инвестициях и поощрениях. Ибо одного опытного солдата, если он пойдет в СОЧ или спишется по другим причинам, невозможно заменить даже десятком молодых. А опытного командира пехотного взвода или расчета ударных дронов не заменить и пятью десятками случайных людей.

Тем не менее, решение о привлечении неопытной молодежи за миллион в год вступило в силу.

И тут произошла еще одна несправедливость, которая просто дискредитирует логику этого закона – Ставка Верховного главнокомандующего позволила молодежи заключать контракт за 1 миллион в год не всей армии, а только 6 бригадам ВСУ:

10 горно-штурмовая; 92 штурмовая; 95 десантно-штурмовая; 72 механизированная; 28 механизированная; 38 морской пехоты.

Я уважаю эти уважаемые бригады, но таким решением подрывается рекрутинговая кампания, которую ведут другие украинские воинские части, также пытающиеся привлечь молодежь. Теперь для армии нет смысла проводить рекламу, общаться с молодыми людьми, потому что молодых контрактников искусственно поделили на людей двух сортов - тех, кто может идти на контракт за 1 миллион в несколько избранных бригад, и на тех, кто хотел бы пойти служить в другие бригады, но там денег не платят.

Неужели у нас в других бригадах не нужны молодые солдаты?

Зачем это разделение армии на два сорта?

Почему одним можно вербовать себе рекрутов за 1 миллион, а других обделили?

Большинство военнослужащих в армии возмущены решением властей об миллионе исключительно для молодых, а здесь еще результаты рекрутинга всех сил обороны загоняют исключительно на несколько частей.

Право отбора солдат за миллион должны получить все бригады, которые воюют в качестве пехоты и держат свою полосу ответственности. Это единственное адекватное решение в данных условиях.

Прошу Ставку Верховного главнокомандующего пересмотреть свое решение и спросить хотя бы мнение командиров бригад, как именно нужно организовать комплектование армии. У нас всего 112 комбригов бригад, воюющих в качестве пехоты, неужели сложно опросить?

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