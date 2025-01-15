09:11  15 січня
Шахрай із Сум виманив мільйони гривень у волонтерів, видаючи себе за військового
08:47  15 січня
Після скандалу у ботсаду ім. Гришка обіцяють розірвати угоду про реконструкцію
23:41  14 січня
У Харкові двоє чоловіків та жінка напали на бус співробітників ТЦК
UA | RU
UA | RU
Юрій Бутусов журналіст info@regionews.ua
15 січня 2025, 16:18

Покровськ на межі падіння: бездіяльність командування ставить місто під загрозу

15 січня 2025, 16:18
Читайте также на русском языке
Ситуація на Покровську та Великій Новосілці перестала бути контрольованою українським командуванням. Керівництво ОТУ Донецьк (Тарнавський) та ОСУВ Хортиця (Гнатов) втратили управління, і ворог просувається майже щодня
Ситуація на Покровську та Великій Новосілці перестала бути контрольованою українським командуванням. Керівництво ОТУ Донецьк (Тарнавський) та ОСУВ Хортиця (Гнатов) втратили управління, і ворог просувається майже щодня
фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Ще чотири кілометри і ворог переріже ключову магістраль Дніпро-Покровськ. Ми бездарно втрачаємо Покровськ, бездарно та безвідповідально.

Воюють окремі комбриги, окремі комбати, героічно бються піхотинці, оператори дронів, вмотивованих людей у нас дуже багато, є боєприпаси та техніка, і нищать росіян десятками та сотнями. Але зупинити щоденний рух нових малих груп піхоти, підтриманих вогневими засобами та дронами ворога виключно нашими дронами та "пошуковими діями", обороною окремих точок у посадках не вдається.

Ставка Верховного головнокомандувача та головнокомандувач ЗСУ демонструють нездатність вплинути на хід подій. Просування ворога офіційно пояснюють виключно його великою перевагою у силах, але наші воїни у Покровську абсолютно протилежної думки, і вважають, що розбити російський наступ та спланувати оборону цілком реально. Просто досі нема спроби зупинити ворога на якомусь рубежі. Наші військ фактично безперервно кидаються у зустрічний бій, неповноцінно застосовуються вогневі засоби, обмежено застосування дронів, нема взаємодії дронів та РЕБ, відсутність інженерних робіт, значні втрати нашої піхоти, яка не має часу підготуватись та закріпитись. Потрібна система та організація.

На тактичному рівні командири підрозділів говорять про безвідповідальність командування за постановку нереальних завдань, про відсутність взаємодії наших підрозділів, про відсутність планування та організації бою в обороні.

На даний момент врятувати Покровськ від швидкого оточення та захоплення може тільки зміни у командуванні ОТУ Донецьк. Наприклад, у військах є генерал, який має успішний досвід командування ОТУ та ОСУВ "Херсон", ОТУ "Харків", ОТУ "Луганськ", і який ефективно організовував оборону – це Михайло Драпатий. Драпатий вміє будувати довіру між командирами частин, взаємодію між дронами та засобами РЕБ, намагається слухати, у тому числі критичні оцінки, він намагається не брехати підлеглим, а це рідкість, і головне - бере відповідальність на себе. Просиджувати на нарадах у командуванні сухопутних військ йому нема ніякого сенсу, Драпатий потрібен на фронті.

Якщо змін в управлінні не буде, Покровськ та Велику Новосілку ми втратимо дуже швидко, і росіяни підуть далі у Дніпропетровську область. І це вкрай негативно покаже новій адміністрації США нашу обороноздатність. А призначення адекватного командувача надихнуло б війська та підвищило довіру до керівництва країни та ЗСУ. Лідерство потрібне саме тут і зараз.

І звичайно, якщо пасивність та багатомісячний хаос не будуть змінені, значить відповідальними за втрату цих важливих міст Донбасу та за заход росіян у центральну Україну будуть визнані в першу чергу В. Зеленський і О. Сирський.

війна оборона Покровськ фронт командування
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Пожежа в центрі Києва: загорівся підземний кабельний колектор
15 січня 2025, 17:25
На Волині внаслідок вибуху гранати травмувалися дві людини
15 січня 2025, 17:18
Китай нападе на Росію: деміфологізація уявлень про Піднебесну
15 січня 2025, 16:40
Зачинене укриття під час тривоги у Львові: поліція відкрила кримінальну справу
15 січня 2025, 16:39
Авіаудар по Краматорську: кількість постраждалих зросла
15 січня 2025, 16:22
Чергове замовлення ФСБ: у Києві затримали ще одну групу підпалювачів машин
15 січня 2025, 16:09
Повітряні сили показали кадри збиття російських дронів на Сході
15 січня 2025, 15:40
На Прикарпатті рятувальники ліквідували пожежу після ракетного удару
15 січня 2025, 15:17
Нарешті вдома: з російського полону повернули 25 українців
15 січня 2025, 14:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Юрій Богданов
Олександр Коваленко
Митрополит Епіфаній
Всі блоги »