Ситуация в Покровске и Великой Новоселке перестала быть контролируемой украинским командованием. Руководство ОТГ Донецк (Тарнавский) и ОСГВ Хортица (Гнатов) потеряли управление, и враг продвигается почти каждый день

Ситуация в Покровске и Великой Новоселке перестала быть контролируемой украинским командованием. Руководство ОТГ Донецк (Тарнавский) и ОСГВ Хортица (Гнатов) потеряли управление, и враг продвигается почти каждый день

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Еще четыре километра и враг перережет ключевую магистраль Днепр-Покровска. Мы бездарно теряем Покровск, бездарно и безответственно.

Сражаются отдельные комбриги, отдельные комбаты, героически сражаются пехотинцы, операторы дронов, мотивированных людей у нас очень много, есть боеприпасы и техника, и уничтожают россиян десятками и сотнями. Но остановить ежедневное движение новых малых групп пехоты, поддержанных огневыми средствами и дронами врага исключительно нашими дронами и поисковыми действиями, обороной отдельных точек в посадках не удается.

Ставка Верховного главнокомандующего и главнокомандующий ВСУ демонстрируют неспособность повлиять на ход событий. Продвижение врага официально объясняют исключительно его большим преимуществом в силах, но наши воины в Покровске совершенно противоположного мнения и считают, что разбить российское наступление и спланировать оборону вполне реально. Просто до сих пор нет попытки остановить врага на каком-то рубеже. Наши войска фактически непрерывно бросаются во встречное сражение, неполноценно применяются огневые средства, ограничено применение дронов, нет взаимодействия дронов и РЭБ, отсутствие инженерных работ, значительные потери нашей пехоты, у которой нет времени подготовиться и закрепиться. Требуется система и организация.

На тактическом уровне командиры подразделений говорят о безответственности командования за постановку нереальных задач, отсутствие взаимодействия наших подразделений, отсутствие планирования и организации боя в обороне.

На данный момент спасти Покровск от быстрой обстановки и захвата может только изменения в командовании ОТГ Донецк. Например, в войсках есть генерал, имеющий успешный опыт командования ОТГ и ОСГВ "Херсон", ОТГ "Харьков", ОТГ "Луганск", и эффективно организовывавший оборону – это Михаил Драпатый. Драпатый умеет строить доверие между командирами частей, взаимодействие между дронами и средствами РЭБ, пытается слушать, в том числе критические оценки, он пытается не врать подчиненным, а это редкость, и главное – берет ответственность на себя. Просиживать на совещаниях в командовании сухопутных войск ему нет смысла, Драпатый нужен на фронте.

Если перемен в управлении не будет, Покровск и Великую Новоселку мы потеряем очень быстро, и россияне пойдут дальше в Днепропетровскую область. И это очень отрицательно покажет новой администрации США нашу обороноспособность. Назначение же адекватного командующего вдохновило бы войска и повысило доверие к руководству страны и ВСУ. Лидерство нужно именно здесь и сейчас.

И, конечно, если пассивность и многомесячный хаос не будут изменены, значит, ответственными за потерю этих важных городов Донбасса и за запад россиян в центральную Украину будут признаны в первую очередь В. Зеленский и А. Сырский.