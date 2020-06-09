Зеленський не любить критику і вважає виступи мерів "сепаратизмом"

Зеленський вважає виступи мерів проти президента "сепаратизмом" і мріє забрати гроші місцевих бюджетів у Київ

Зеленський вважає виступи мерів проти президента "сепаратизмом" і мріє забрати гроші місцевих бюджетів у Київ

Фото: president.gov.ua

Від влади не чекаєш інтелектуальних рішень, але боротьба з місцевим самоврядуванням - це все-таки одна з найнесподіваніших нісенітниць, яких можна було очікувати від президента Зеленського, цитую:

"Не можуть мери бути проти президента, проти вертикалі влади. Це – проти держави. Це – чистий сепаратизм, який вони прикривають децентралізацією...

За словами Зеленського, він би забрав всі дороги з місцевих бюджетів на державний рівень.

– Але це буде війна, – передбачає він".

Єдина ланка влади, яке не підкоряється "слугам народу" - глави місцевого самоврядування, прирівняні до "сепаратистів"!

А з яких це пір критика президента є злочином проти держави?

Під час коронакризиси тільки місцева влада показала швидкі дії по боротьбі з епідемією, тільки місцеві бюджети виділили кошти для негайних закупівель. Нагадаю, що сам Зеленський провів нараду по коронавірусу 31 січня, але так і не організував вчасно закупівлю масок та інших необхідних засобів, і з України вивезли майже 1000 тонн засобів медичного захисту, і в країні виник гострий дефіцит.

Перші кошти для допомоги медицині у боротьбі з коронавірусом держава перерахувала у квітні, коли місцеве самоврядування вже діяло і допомагало лікарням.

Саме місцеве самоврядування організувало карантинний режим на основі рішень уряду. Президентські облдержадміністрації через свою повну недієздатність не змогли взяли на себе організацію карантину, і просто самоусунулися від прийняття рішень, перекинувши на місцеві влади всю відповідальність. Згадайте, чим взагалі відзначилися голови ОДА, що вони зробили?

Гроші у місцевого самоврядування в свій час повністю забирав Янукович - і до чого це призвело? До тотальної корупції і розвалу.

А зараз у президента хіба малі ресурси? План доходів на митниці скоротили на 10 мільярдів, і все одно збори в травні були провалені вже за скороченим планом, а план збору податків у країні виконано лише тому, що перестали відшкодовувати ПДВ - тобто просто намалювали цифри. Навіщо ж мріяти забрати гроші місцевих бюджетів, якщо набагато логічніше забезпечити наповнення центрального бюджету в рамках своїх повноважень?

На мій погляд "сепаратизм", це не критика президента мерами, це спроби підіграти Путіну в питанні Донбасу, це спроби створити Консультативну раду, це поставки вугілля та електроенергії з РФ, це медіа-холдинг Медведчука, який розширює російську інформаційну повістку при повному потуранні влади.

Може президент припинить заохочувати реальний сепаратизм і почне наводити порядок у сферах, які йому підпорядковані і за які він несе відповідальність?