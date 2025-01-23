"Різкі" заяви та сигнали Трампа в Кремлі не почули

Про всяк випадок нагадаю: зачаровуватися «різкими» заявами Трампа в бік Путіна не варто

Про всяк випадок нагадаю: зачаровуватися «різкими» заявами Трампа в бік Путіна не варто

фото: Reuters

По-перше, наразі така риторика свідчить тільки про те, що сигнали Трампа в Кремлі не почули або роблять вид що не почули. Бо тарифи і обмеження для російського експорту в США - це ні про що. Просто ескалація рикторики. Несуттєва для Росії.

По-друге, ось коли він поговорить з Пітуном і після цього введе проти Росії нові свіженькі санкції, посилить контроль існуючих (особливо у питаннях нафти) або внесе у Конгрес пакет допомоги Україні - тоді можна буде говорити, що Трамп щось зрозумів про Пітуна. Що воно кончене, і несе загрозу всьому світу, наприклад.

Ну або станеться диво. І Трамп знайде аргументи, які всадять Пітуна за стіл адекватних перемовин. Але я маю певний сумнів в перспективності такого задуму прямо зараз.

А поки це промацування позицій шляхом риторики. І не більше.