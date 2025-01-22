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Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі протягом найближчих тижнів планує відвідати Україну та Росію

Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає RegioNews із посиланням на Reuters.

За словами Гроссі, МАГАТЕ "стурбоване посилення військової активності поблизу Запорізької АЕС".

Російські ЗМІ заявили, що Гроссі відвідає РФ у лютому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти погрожують зупинити роботу фахівців МАГАТЕ, які виконують місію на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС.