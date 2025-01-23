"Резкие" заявления и сигналы Трампа в Кремле не услышали

На всякий случай напомню: очаровываться «резкими» заявлениями Трампа в сторону Путина не стоит

На всякий случай напомню: очаровываться «резкими» заявлениями Трампа в сторону Путина не стоит

фото: Reuters

Во-первых, сейчас такая риторика свидетельствует только о том, что сигналы Трампа в Кремле не услышали или делают вид, что не услышали. Ибо тарифы и ограничения для российского экспорта в США – это ни о чем. Просто эскалация рикторики. Несущественна для России.

Во-вторых, вот когда он поговорит с Питуном и после этого введет против России новые свеженькие санкции, усилит контроль существующих (особенно в вопросах нефти) или внесет в Конгресс пакет помощи Украине – тогда можно будет говорить, что Трамп что-то понял о Питуне. Что оно кончено, и несет угрозу всему миру, например.

Ну или произойдет чудо. И Трамп найдет аргументы, которые всадят Питуна за стол адекватных переговоров. Но я сомневаюсь в перспективности такого замысла прямо сейчас.

А пока это прощупывание позиций путем риторики. И не больше.