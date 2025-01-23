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Юрий Богданов блогер info@regionews.ua
23 января 2025, 10:25

"Резкие" заявления и сигналы Трампа в Кремле не услышали

23 января 2025, 10:25
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На всякий случай напомню: очаровываться «резкими» заявлениями Трампа в сторону Путина не стоит
На всякий случай напомню: очаровываться «резкими» заявлениями Трампа в сторону Путина не стоит
фото: Reuters
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Во-первых, сейчас такая риторика свидетельствует только о том, что сигналы Трампа в Кремле не услышали или делают вид, что не услышали. Ибо тарифы и ограничения для российского экспорта в США – это ни о чем. Просто эскалация рикторики. Несущественна для России.

Во-вторых, вот когда он поговорит с Питуном и после этого введет против России новые свеженькие санкции, усилит контроль существующих (особенно в вопросах нефти) или внесет в Конгресс пакет помощи Украине – тогда можно будет говорить, что Трамп что-то понял о Питуне. Что оно кончено, и несет угрозу всему миру, например.

Ну или произойдет чудо. И Трамп найдет аргументы, которые всадят Питуна за стол адекватных переговоров. Но я сомневаюсь в перспективности такого замысла прямо сейчас.

А пока это прощупывание позиций путем риторики. И не больше.

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