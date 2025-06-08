Український військовий висловився щодо скандалу навколо Чернівецького ТЦК. На його думку, там потрібно провести серйозну перевірку

Український військовий висловився щодо скандалу навколо Чернівецького ТЦК. На його думку, там потрібно провести серйозну перевірку

Фото з відкритих джерел

Всі вже встигли охудіти від історії з чернівецьким ТЦК?

Я додам фарб.

По-перше, я завжди захищаю ТЦК в соцмережах. Я знаю, яку надважливу роботу вони роблять. І переважна більшість з них - адеквати.

По-друге, існує чернівецький ТЦК. Наслуханий. В мого друга майбутній зять був мобілізований через чернівецький ТЦК у 2022 році. Мобілізованих вишукували та майор запитав: "Хто з вас хоче воювати"? Шість хлопців підняли руки.

Їх всіх було відправлено в Чоп. Інших, без навчання, відправили в Бахмут. Себто вмотивованих - в глибокий тил. Потужно.

Я скептично ставився до точки зору мого друга, що там якась проросійська мережа, але я щось вже не впевнений, що він неправий.

І ще. Я приїжджав в Чернівці 2 листопада 2024 року. На пероні, напроти кожного вагона стояли ТЦК, а напроти входу у вокзал — бусіки. Це у вас, хлопци, дуже ефективні методи роботи. Дидактичну методичку не бажаєте написати, поділитись досвідом?

Міністерство оборони України, може ви би провели там тотальну перевірку? Ну знаєте, така комісія з Києва, із раз**бом, звільненнями, та покаранням винних?



Служба безпеки України, не мені давати вам поради, але може б ви дослідили потенціальни звʼязки с Москвою? Як ви вмієте.

Капець якийсь.



P.S. в Рівному ТЦК надіслав повістку вдові героя, якого було поховано в 2024 році. Типу встав на облік у квітні 2025.

P.P.S як мені пощастило, що я на обліку в соломʼянському ТЦК. Просто взірець адекватності, без сарказму.