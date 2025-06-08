Всі вже встигли охудіти від історії з чернівецьким ТЦК?
Всі вже встигли охудіти від історії з чернівецьким ТЦК?
Я додам фарб.
По-перше, я завжди захищаю ТЦК в соцмережах. Я знаю, яку надважливу роботу вони роблять. І переважна більшість з них - адеквати.
По-друге, існує чернівецький ТЦК. Наслуханий. В мого друга майбутній зять був мобілізований через чернівецький ТЦК у 2022 році. Мобілізованих вишукували та майор запитав: "Хто з вас хоче воювати"? Шість хлопців підняли руки.
Їх всіх було відправлено в Чоп. Інших, без навчання, відправили в Бахмут. Себто вмотивованих - в глибокий тил. Потужно.
Я скептично ставився до точки зору мого друга, що там якась проросійська мережа, але я щось вже не впевнений, що він неправий.
І ще. Я приїжджав в Чернівці 2 листопада 2024 року. На пероні, напроти кожного вагона стояли ТЦК, а напроти входу у вокзал — бусіки. Це у вас, хлопци, дуже ефективні методи роботи. Дидактичну методичку не бажаєте написати, поділитись досвідом?
Міністерство оборони України, може ви би провели там тотальну перевірку? Ну знаєте, така комісія з Києва, із раз**бом, звільненнями, та покаранням винних?
Служба безпеки України, не мені давати вам поради, але може б ви дослідили потенціальни звʼязки с Москвою? Як ви вмієте.
Капець якийсь.
P.S. в Рівному ТЦК надіслав повістку вдові героя, якого було поховано в 2024 році. Типу встав на облік у квітні 2025.
P.P.S як мені пощастило, що я на обліку в соломʼянському ТЦК. Просто взірець адекватності, без сарказму.