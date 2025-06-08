Все уже успели похудеть от истории с черновицким ТЦК?
Все уже успели похудеть от истории с черновицким ТЦК?
Я добавлю красок.
Во-первых, я всегда защищаю ТЦК в соцсетях. Я знаю, какую сверхважную работу они делают. И подавляющее большинство из них – адекваты.
Во-вторых, существует черновицкий ТЦК. Наслушанный. У моего друга будущий зять был мобилизован через черновицкий ТЦК в 2022 году. Мобилизированных выискивали и майор спросил: "Кто из вас хочет воевать"? Шесть ребят подняли руки.
Их все были отправлены в Чоп. Других, без учебы, отправили в Бахмут. То есть мотивированных – в глубокий тыл. Мощно.
Я скептически относился к точке зрения моего друга, что там какая-то пророссийская сеть, но я что-то уже не уверен, что он неправ.
И еще. Я приезжал в Черновцы 2 ноября 2024 года. На перроне, напротив каждого вагона, стояли ТЦК, а напротив входа в вокзал — бусики. Это у вас, ребята, очень эффективные методы работы. Дидактическую методику не хотите написать, поделиться опытом?
Министерство обороны Украины, может, вы бы провели там тотальную проверку? Ну знаете, такая комиссия из Киева, с раз**бом, увольнениями и наказанием виновных?
Служба безопасности Украины, не мне давать вам советы, но, может, вы исследовали бы потенциальные связи с Москвой? Как вы умеете?
Копец какой-то.
PS в Ровно ТЦК прислал повестку вдове героя, похороненного в 2024 году. Типа встал на учет в апреле 2025 года.
PPS, как мне повезло, что я на учете в соломянском ТЦК. Просто образец адекватности, без сарказма.