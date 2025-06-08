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Ярослав Матюшин Украинский военный и блогер info@regionews.ua
08 июня 2025, 15:10

Все уже успели похудеть от истории с черновицким ТЦК?

08 июня 2025, 15:10
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Украинский военный высказался по поводу скандала вокруг Черновицкого ТЦК. По его мнению, там следует провести серьезную проверку
Украинский военный высказался по поводу скандала вокруг Черновицкого ТЦК. По его мнению, там следует провести серьезную проверку
Фото из открытых источников
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Все уже успели похудеть от истории с черновицким ТЦК?

Я добавлю красок.

Во-первых, я всегда защищаю ТЦК в соцсетях. Я знаю, какую сверхважную работу они делают. И подавляющее большинство из них – адекваты.

Во-вторых, существует черновицкий ТЦК. Наслушанный. У моего друга будущий зять был мобилизован через черновицкий ТЦК в 2022 году. Мобилизированных выискивали и майор спросил: "Кто из вас хочет воевать"? Шесть ребят подняли руки.

Их все были отправлены в Чоп. Других, без учебы, отправили в Бахмут. То есть мотивированных – в глубокий тыл. Мощно.

Я скептически относился к точке зрения моего друга, что там какая-то пророссийская сеть, но я что-то уже не уверен, что он неправ.

И еще. Я приезжал в Черновцы 2 ноября 2024 года. На перроне, напротив каждого вагона, стояли ТЦК, а напротив входа в вокзал — бусики. Это у вас, ребята, очень эффективные методы работы. Дидактическую методику не хотите написать, поделиться опытом?

Министерство обороны Украины, может, вы бы провели там тотальную проверку? Ну знаете, такая комиссия из Киева, с раз**бом, увольнениями и наказанием виновных?


Служба безопасности Украины, не мне давать вам советы, но, может, вы исследовали бы потенциальные связи с Москвой? Как вы умеете?
Копец какой-то.


PS в Ровно ТЦК прислал повестку вдове героя, похороненного в 2024 году. Типа встал на учет в апреле 2025 года.

PPS, как мне повезло, что я на учете в соломянском ТЦК. Просто образец адекватности, без сарказма.

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