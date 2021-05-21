Терехов дозволяє собі просто немислиме

У стосунках між Зеленським та Аваковим намітився розкол, судячи із вчорашньої прес-конференції Президента

У стосунках між Зеленським та Аваковим намітився розкол, судячи із вчорашньої прес-конференції Президента

Принаймні те, що за провальну аваківську версію справи Шеремета довелося публічно червоніти не Авакову, а Зеленському, в ОП можуть використати, щоб хоча б обмежити апетити аж надто самостійного міністра. Ще один подібний скандальний провал цілком може коштувати міністрові посади. А такий провал дуже можливий, бо ще один спільний проект у Банкової і Авакова є – він у Харкові і звати його Ігор Терехов, в.о. мера міста і кандидат на посаду міського голови на позачергових виборах у жовтні.

Погана справа тут не в тому, що Терехов ці вибори може програти. Бо в такому разі Банкова просто спробує налагодити стосунки з іншим міським головою. Проблема в самому Терехові як в особі. Він дозволяє собі просто немислиме, як для кандидата. Не можна кандидату на виборну посаду казати власній охороні застосовувати фізичну силу щодо журналіста, який ставить незручне питання. Категорично не можна! А Терехов так зробив. Тепер ним зайнялися і профільний комітет Ради, і НСЖУ, інші журналістські організації. І просто журналісти тепер точно не впустять нагоди нагадати йому не тільки цей гріх, а й всі інші – у чиновника Терехова їх більш ніж достатньо. А у Харкові про його маніпуляції з міським бюджетом знають не тільки журналісти. Просто раніше все це за межі Харкова не виходило.

Але харківські вибори чим ближче до дня голосування обов’язково стануть предметом регулярної уваги загальноукраїнських ЗМІ – так само й Терехов як кандидат. І тут йому пригадають усе – агресію проти журналістів, підпали автомобілів своїх опонентів, зловживання з грошима міста, дружбу з олігархами, які відверто наживаються за рахунок Харкова. Публічна картина вийде дуже неприємна: Аваков і офіс Президента підтримують корупціонера з кримінальними схильностями у стилі 90-х. І – знову ж таки – проблема не в тому, що Терехов вибори може програти. А в тому, що Зеленському знову доведеться червоніти й пояснювати. Цього разу – як так вийшло, що Ігор Терехов став улюбленим кандидатом його найближчого оточення. Ну і хто йому підсунув таку свиню – Зеленському теж доведеться згадати. І зробити оргвисновки.