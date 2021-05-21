Терехов позволяет себе просто немыслимое

В отношениях между Зеленским и Аваковым наметился раскол, судя по вчерашней пресс-конференции Президента

В отношениях между Зеленским и Аваковым наметился раскол, судя по вчерашней пресс-конференции Президента

По крайней мере то, что за провальную аваковскую версию дела Шеремета пришлось публично краснеть не Авакову, а Зеленскому, в ОП могут использовать, чтобы хотя бы ограничить аппетиты уж слишком самостоятельного министра. Еще один подобный скандальный провал вполне может стоить министру должности. А такой провал очень возможен, потому что еще один совместный проект у Банковой и Авакова есть – он в Харькове и зовут его Игорь Терехов, и. о. мэра города и кандидат на должность городского головы на внеочередных выборах в октябре.

Плохо дело тут не в том, что Терехов эти выборы может проиграть. Потому что в таком случае Банковая просто попытается наладить отношения с другим городским головой. Проблема в самом Терехове как в личности. Он позволяет себе просто немыслимое, как для кандидата. Нельзя кандидату на выборную должность говорить собственной охране применять физическую силу в отношении журналиста, который ставит неудобный вопрос. Категорически нельзя! А Терехов так сделал. Теперь им занялись и профильный комитет Рады, и НСЖУ, другие журналистские организации. И просто журналисты теперь точно не упустят случая напомнить ему не только этот грех, но и все остальные – у чиновника Терехова их более чем достаточно. А в Харькове о его манипуляциях с городским бюджетом знают не только журналисты. Просто раньше все это за пределы Харькова не выходило.

Но харьковские выборы чем ближе ко дню голосования обязательно станут предметом регулярного внимания общеукраинских СМИ - также и Терехов как кандидат. И тут ему припомнят все - агрессию против журналистов, поджоги автомобилей своих оппонентов, злоупотребления с деньгами города, дружбу с олигархами, которые откровенно наживаются за счет Харькова. Публичная картина получится очень неприятная: Аваков и офис Президента поддерживают коррупционера с уголовными наклонностями в стиле 90-х. И – опять же – проблема не в том, что Терехов выборы может проиграть. А в том, что Зеленскому снова придется краснеть и объяснять. На этот раз – как так получилось, что Игорь Терехов стал любимым кандидатом его ближайшего окружения. Ну и кто ему подсунул такую свинью – Зеленскому тоже придется вспомнить. И сделать оргвыводы.