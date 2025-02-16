РНБО ухвалило рішення про посилення контролю за цінами на ліки. Чому лише ліки?

А хіба ціни на інші товари та послуги не загрожують національній безпеці? Може краще одразу повернутися до совка та встановити фіксовані ціни на всі товари?

А хіба ціни на інші товари та послуги не загрожують національній безпеці? Може краще одразу повернутися до совка та встановити фіксовані ціни на всі товари?

фото: freepik.com

Щоб пояснити, чому регулювати ціни це хибний шлях, потрібно розібратися з тим, хто і як на них впливає. Загалом на ринку є два основні чинники. Перший - це підприємці, другий – держава.

Діяльність підприємців, яких часто звинувачують у жадібності і вважають причиною високих цін, насправді є джерелом, навпаки, постійного зниження цін. Бо лише підприємці створюють необхідні людям товари та послуги. Вони постійно намагаються збільшити свій прибуток, а через це прагнуть збільшувати обʼєм продукції. Таким чином вони постійно збільшують пропозицію на ринку. Це змушує ціни постійно знижуватися.

Коли ж на ринку виникає дефіцит певного продукту через збільшення попиту або зменшення пропозиції, ринок реагує підвищенням ціни. Це дає підприємцям сигнал спрямувати туди ресурси та збільшувати пропозицію дефіцитних продуктів. Як тільки пропозиція зростає та попит задовольняється, ціни знижуються. Так працює ринок і це має знати кожен.

Другий впливовий чинник формування цін - це держава, яка створює регулювання, обмеження, ліцензування, оподаткування, інфляцію. Це все негативно впливає на обʼєм продукції, яку випускають підприємці. Адже держава постійно забирає у них ресурси, заважає їм працювати та обмежує новим гравцям доступ на ринок.

Діяльність чиновників спрямована на зменшення пропозиції товарів та послуг на ринку - і, відповідно, на збільшення цін! Таким чином ми маємо дві сили: одна тягне ціни до зниження, інша - до підвищення.

Що відбувається, коли чиновники починають боротися з "високими" цінами? Вони ще більше посилюють власний негативний вплив. Вони збільшують державні витрати на регулювання цін, посилюють тиск та відбирають у підприємців ще більше ресурсів.

Звісно, що це додатково зменшує пропозицію. В результаті маємо подорожчання, зниження купівельної спроможності, дефіцит, чорний ринок, економічне гальмування. Парадокс, але від цього найбільше страждають якраз ті верстви населення, яких чиновники від високих цін нібито прагнуть захищати.

Якщо люди хочуть мати низькі ціни та високу купівельну спроможність, вони мають вимагати дерегуляції, знищення податків та приватизації. Бо інших шляхів не існує.