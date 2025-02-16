СНБО принял решение об усилении контроля за ценами на лекарства. Почему только лекарство?

А разве цены на другие товары и услуги не угрожают национальной безопасности? Может, лучше сразу вернуться к совку и установить фиксированные цены на товары?

А разве цены на другие товары и услуги не угрожают национальной безопасности? Может, лучше сразу вернуться к совку и установить фиксированные цены на товары?

фото: freepik.com

Чтобы объяснить, почему регулировать цены – это ложный путь, нужно разобраться с тем, кто и как на них влияет. В целом на рынке есть два основных фактора. Первый – это предприниматели, второй – государство.

Деятельность предпринимателей, которых часто обвиняют в алчности и считают причиной высоких цен, действительно является источником, наоборот, постоянного снижения цен. Ибо только предприниматели создают необходимые людям товары и услуги. Они постоянно пытаются увеличить свою прибыль, а потому стремятся увеличивать объем продукции. Таким образом, они постоянно увеличивают предложение на рынке. Это заставляет цены постоянно снижаться.

Когда на рынке возникает дефицит определенного продукта из-за увеличения спроса или уменьшения предложения, рынок реагирует повышением цены. Это позволяет бизнесменам направить туда ресурсы и увеличивать предложение дефицитных продуктов. Как только предложение растет и спрос удовлетворяется, цены снижаются. Так работает рынок, и это должен знать каждый.

Второй влиятельный фактор формирования цен – это государство, создающее регулирование, ограничение, лицензирование, налогообложение, инфляцию. Это негативно влияет на объем продукции, которую выпускают предприниматели. Ведь государство постоянно изымает у них ресурсы, мешает им работать и ограничивает новым игрокам доступ на рынок.

Деятельность чиновников направлена на уменьшение предложения товаров и услуг на рынке – и, соответственно, на увеличение цен! Таким образом, мы имеем две силы: одна тянет цены к снижению, другая - к повышению.

Что происходит, когда чиновники начинают бороться с высокими ценами? Они еще больше усиливают собственное негативное влияние. Они увеличивают государственные расходы по регулированию цен, усиливают давление и отбирают у предпринимателей еще больше ресурсов.

Конечно, это дополнительно уменьшает предложение. В результате есть подорожание, снижение покупательной способности, дефицит, черный рынок, экономическое торможение. Парадокс, но от этого больше всего страдают именно те слои населения, которых чиновники от высоких цен якобы стремятся защищать.

Если люди хотят обладать низкими ценами и высокой покупательной способностью, они должны требовать дерегуляции, уничтожения налогов и приватизации. Ибо других путей не существует.