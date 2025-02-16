14:04  16 февраля
Игрока сборной Украины сняли с поезда и доставили в ТЦК
11:59  16 февраля
Россияне атаковали Украину более сотней дронов и баллистикой: есть пострадавшие
09:25  16 февраля
Генштаб ВСУ опубликовал потери врага по состоянию на 16 февраля 2025
UA | RU
UA | RU
Владимир Поперешнюк Украинский предприниматель, соучредитель компании «Новая Почта» info@regionews.ua
16 февраля 2025, 10:35

СНБО принял решение об усилении контроля за ценами на лекарства. Почему только лекарство?

16 февраля 2025, 10:35
Читайте також українською мовою
А разве цены на другие товары и услуги не угрожают национальной безопасности? Может, лучше сразу вернуться к совку и установить фиксированные цены на товары?
А разве цены на другие товары и услуги не угрожают национальной безопасности? Может, лучше сразу вернуться к совку и установить фиксированные цены на товары?
фото: freepik.com
Читайте також
українською мовою

Чтобы объяснить, почему регулировать цены – это ложный путь, нужно разобраться с тем, кто и как на них влияет. В целом на рынке есть два основных фактора. Первый – это предприниматели, второй – государство.

Деятельность предпринимателей, которых часто обвиняют в алчности и считают причиной высоких цен, действительно является источником, наоборот, постоянного снижения цен. Ибо только предприниматели создают необходимые людям товары и услуги. Они постоянно пытаются увеличить свою прибыль, а потому стремятся увеличивать объем продукции. Таким образом, они постоянно увеличивают предложение на рынке. Это заставляет цены постоянно снижаться.

Когда на рынке возникает дефицит определенного продукта из-за увеличения спроса или уменьшения предложения, рынок реагирует повышением цены. Это позволяет бизнесменам направить туда ресурсы и увеличивать предложение дефицитных продуктов. Как только предложение растет и спрос удовлетворяется, цены снижаются. Так работает рынок, и это должен знать каждый.

Второй влиятельный фактор формирования цен – это государство, создающее регулирование, ограничение, лицензирование, налогообложение, инфляцию. Это негативно влияет на объем продукции, которую выпускают предприниматели. Ведь государство постоянно изымает у них ресурсы, мешает им работать и ограничивает новым игрокам доступ на рынок.

Деятельность чиновников направлена на уменьшение предложения товаров и услуг на рынке – и, соответственно, на увеличение цен! Таким образом, мы имеем две силы: одна тянет цены к снижению, другая - к повышению.

Что происходит, когда чиновники начинают бороться с высокими ценами? Они еще больше усиливают собственное негативное влияние. Они увеличивают государственные расходы по регулированию цен, усиливают давление и отбирают у предпринимателей еще больше ресурсов.

Конечно, это дополнительно уменьшает предложение. В результате есть подорожание, снижение покупательной способности, дефицит, черный рынок, экономическое торможение. Парадокс, но от этого больше всего страдают именно те слои населения, которых чиновники от высоких цен якобы стремятся защищать.

Если люди хотят обладать низкими ценами и высокой покупательной способностью, они должны требовать дерегуляции, уничтожения налогов и приватизации. Ибо других путей не существует.

СНБО цены лекарства общество
Полмиллиона украинцев в этом году существенно снизят расходы на лекарства: все подробности
14 февраля 2025, 16:35
Кабмин ограничил наценку аптек на лекарства: до какого уровня
14 февраля 2025, 15:53
В Украине мобильные аптеки уже функционируют более чем в 600 населенных пунктах
14 февраля 2025, 15:18
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
В Закарпатье пьяный пограничник устроил стрельбу: что известно
16 февраля 2025, 14:47
Россияне атаковали ТЭС в Николаеве, без теплоснабжения почти 50 тысяч человек
16 февраля 2025, 14:28
Игрока сборной Украины сняли с поезда и доставили в ТЦК
16 февраля 2025, 14:04
Теракт в Николаеве: выросло количество погибших
16 февраля 2025, 13:50
Войска РФ ударили по Донецкой области, погибли двое гражданских
16 февраля 2025, 13:30
В Прикарпатье на 180 000 грн оштрафовали мужчину, который избил работника ТЦК
16 февраля 2025, 12:57
Россияне атаковали дроном полицейских в Херсоне, есть раненые
16 февраля 2025, 12:35
Россияне атаковали Украину более сотней дронов и баллистикой: есть пострадавшие
16 февраля 2025, 11:59
"Укрепит энергетическую безопасность": Зеленский заявил о важности достройки Хмельницкой АЭС
16 февраля 2025, 11:09
В Одесской области дети провалились под лед и погибли
16 февраля 2025, 10:53
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Все публикации »
Ростислав Павленко
Дмитрий Марченко
Татьяна Николаенко
Все блоги »