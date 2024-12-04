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Володимир Паніотто Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології info@regionews.ua
04 грудня 2024, 13:26

Що не так з новими "реальними" президентськими рейтингами в Україні

04 грудня 2024, 13:26
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Оприлюднені у медіа президентські рейтинги, які подаються як "перші реальні", є маніпулятивними
Оприлюднені у медіа президентські рейтинги, які подаються як "перші реальні", є маніпулятивними
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Політики і журналісти, мабуть, скучили за політичною боротьбою, рейтингами і зараз з ентузіазмом обговорюють результати дослідження центру "Соціальний моніторинг", які в "Українській правді" (блог УП-2 Романа Романюка та Романа Кравця) називають "першими реальними рейтингами". В "Дзеркалі тижня" теж характерна назва "Залужний переможе на виборах президента незалежно від конкурентів" (посилання у коментарях). Ось ці дані (цитую за "Дзеркалом тижня"). "Відповідно загальна ситуація виглядає сьогодні так:"

  • Валерій Залужний – 42%;
  • Володимир Зеленський – 22%;
  • Кирило Буданов – 18%;
  • Петро Порошенко – 10%;
  • Дмитро Разумков – 7%;
  • Юлія Тимошенко – 6%;
  • Сергій Притула – 6%;
  • Андрій Білецький – 6%;
  • Віталій Кличко – 4%;
  • Олексій Арестович – 3%;
  • Юрій Бойко – 3%;
  • Володимир Гройсман – 2%.
  • Важко сказати – 26%

Сенсація! Залужний випереджає Зеленського на 20%. Шановні журналісти і політики, ви дійсно вважаєте це електоральними рейтингами? Чи не бентежить вас, що сума відсотків тут більше 100%, а саме 155%. Це нагадує мені анекдот про те, що рейтинг Путіна перевищує 100%, а російські соціологи пояснюють це тим, що деякі росіяни кохають Путіна двічі. Нагадую, що на українських виборах президента голосувати можна тільки за 1 (одну) людину і в реальних рейтингах (як і в результатах виборів) сума має бути 100%.

Що ж це за цифри?

Річ у тому, що дослідники спочатку спитали, за кого б Ви проголосували, якби у неділю були вибори і знайшли рейтинг 1 (власне це і можна вважати електоральним рейтингом), потім спитали, а за кого б ще, якщо можна було б за 2-х і знайшли рейтинг 2, а потім знайшли суму цих рейтингів. Це показує, що було б, якби кандидатів можна було кохати двічі.

Чому всі інтерпретують не рейтинг 1, а цю суму? Ну в рейтингу 1 Залужний випереджає Зеленського тільки на 11%, це якось невиразно, а от якщо взяти суму двох рейтингів, то різниця буде приблизно вдвічі більше. В мене є порада для тих, кого тішить велика різниця між Залужним і Зеленським – навіщо брати суму тільки 2-х рейтингів? Можна ще спитати, а як Ви проголосуєте, якщо вибори будуть не в найближчу неділю, а у будній день на початку тижня? Це буде рейтинг 3. А якщо кохати двічі? Це буде рейтинг 4. А якщо у будні наприкінці тижня? Рейтинг 5. І знайти суму не двох, а 5 рейтингів. Тоді Залужний випередить Зеленського приблизно на 50%! Насолоджуйтесь!

Подивимося на те, що ближче до електорального рейтингу – рейтинг 1

  • Валерій Залужний – 27%;
  • Володимир Зеленський – 16%;
  • Петро Порошенко – 7%;
  • Кирило Буданов – 6%;
  • Дмитро Разумков – 4%;
  • Юлія Тимошенко – 4%;
  • Андрій Білецький – 3%;
  • Сергій Притула – 2%;
  • Віталій Кличко – 2%;
  • Олексій Арестович – 1%;
  • Юрій Бойко – 1%;
  • Володимир Гройсман – 1%
  • Інший кандидат – 3%.
  • Важко відповісти - 15%
  • Взагалі б не брали участь у виборах – 10%.

По що дійсно кажуть ці дані? Що "Залужний переможе на виборах президента незалежно від конкурентів", як пише "Дзеркало тижня". Аж ніяк. Вони свідчать про те, що Залужний єдиний з наведеного списку, хто має шанс перемогти, але чи переможе – невідомо. Чому? По-перше, за перших двох кандидатів голосують 41%, вони виходять у другий тур і ми не знаємо, як проголосує більшість виборців у 2-му турі. Автори дослідження чомусь не спитали (чи спитали і не оприлюднили) , "Як би Ви проголосували, якщо в 2-й тур вийдуть Залужний і Зеленський?". У багатьох виборах переможець першого туру програє вибори. По-друге, взагалі невідомо чи Залужний брав би участь у виборах, він ніколи не висловлював такого бажання, скоріше навпаки. По-третє, як тільки він заявить про наміри балотуватися, то з"явиться компромат і неприємні запитання (наприклад, чому посеред війни він захистив дисертацію та ще у кого – у "підрахуя Ківалова"? і т.п.).

Крім того, зараз виборці не знають його думки з багатьох питань (наприклад, як він ставиться до одностатевих шлюбів? Чи потрібні гендерні квоти на представництво в парламенті? І т.п.), тому ми можемо уявляти, що його думка співпадає з нашою. А під час виборчої компанії частині виборців точно щось не сподобається. Та й взагалі ставлення до військових краще, ніж до політиків. Нарешті, під час виборів все залежить від списку і кількості виборців з того ж електорального поля (наприклад, якщо крім Залужного будуть ще 5 військових, то вони "відкусять" значну частину його рейтингу. Як правило, політики розглядають різні сценарії і замовляють рейтинги з різними списками.

Взагалі, я не розумію навіщо зараз оприлюднювати рейтинги, виборів найближчим часом не буде, більшість населення проти виборів до закінчення війни, тому обговорення рейтингів та ще таке дивне – це тільки шкода для інтегрованості нашого суспільства і здатності боротися з ворогом.

рейтинг соціологія Залужний Валерій Федорович соціологи
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