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Владимир Паниотто Генеральный директор Киевского международного института социологии info@regionews.ua
04 декабря 2024, 13:26

Что не так с новыми "реальными" президентскими рейтингами в Украине

04 декабря 2024, 13:26
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Обнародованные в медиа президентские рейтинги, которые представляются как "первые реальные", манипулятивны.
Обнародованные в медиа президентские рейтинги, которые представляются как "первые реальные", манипулятивны.
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Политики и журналисты, вероятно, соскучились по политической борьбе, рейтингам и сейчас с энтузиазмом обсуждают результаты исследования центра "Социальный мониторинг", которые в "Украинской правде" (блог УП-2 Романа Романюка и Романа Кравца) называют "первыми реальными рейтингами". В "Зеркале недели" тоже характерно название "Залужный победит на выборах президента независимо от конкурентов" (ссылка в комментариях). Вот эти данные (цитирую по "Зеркалу недели"). "Соответственно, общая ситуация выглядит сегодня так:"

  • Валерий Залужный – 42%;
  • Владимир Зеленский – 22%;
  • Кирилл Буданов – 18%;
  • Петр Порошенко – 10%;
  • Дмитрий Разумков – 7%;
  • Юлия Тимошенко – 6%;
  • Сергей Притула – 6%;
  • Андрей Белецкий – 6%;
  • Виталий Кличко – 4%;
  • Алексей Арестович – 3%;
  • Юрий Бойко – 3%;
  • Владимир Гройсман – 2%.
  • Трудно сказать – 26%

Сенсация! Залужный опережает Зеленского на 20%. Уважаемые журналисты и политики, вы действительно считаете это электоральными рейтингами? Не смущает вас, что сумма процентов здесь больше 100%, а именно 155%. Это напоминает мне анекдот, что рейтинг Путина превышает 100%, а российские социологи объясняют это тем, что некоторые россияне любят Путина дважды. Напоминаю, что на украинских выборах президента голосовать можно только за 1 (одного) человека и в реальных рейтингах (как и в результатах выборов) сумма должна быть 100%.

Что это за цифры?

Дело в том, что исследователи сначала спросили, за кого Вы бы проголосовали, если бы в воскресенье были выборы и нашли рейтинг 1 (собственно это и можно считать электоральным рейтингом), потом спросили, а за кого бы еще, если можно было бы за 2- х и нашли рейтинг 2, а затем нашли сумму этих рейтингов. Это показывает, что было бы, если бы кандидатов можно было любить дважды.

Почему все интерпретируют не рейтинг 1, а сумму? Ну в рейтинге 1 Залужный опережает Зеленского только на 11%, это как-то неясно, а вот если взять сумму двух рейтингов, то разница будет примерно вдвое больше. У меня есть совет для тех, кого радует разница между Залужным и Зеленским – зачем брать сумму только 2-х рейтингов? Можно еще спросить, а как вы проголосуете, если выборы будут не в ближайшее воскресенье, а в будний день в начале недели? Это будет рейтинг 3. А если любить дважды? Это будет рейтинг 4. А если по будням в конце недели? Рейтинг 5. И найти сумму не двух, а 5 рейтингов. Тогда Залужный опередит Зеленского примерно на 50%! Наслаждайтесь!

Посмотрим на то, что ближе к электоральному рейтингу – рейтинг 1

  • Валерий Залужный – 27%;
  • Владимир Зеленский – 16%;
  • Петр Порошенко – 7%;
  • Кирилл Буданов – 6%;
  • Дмитрий Разумков – 4%;
  • Юлия Тимошенко – 4%;
  • Андрей Белецкий – 3%;
  • Сергей Притула – 2%;
  • Виталий Кличко – 2%;
  • Алексей Арестович – 1%;
  • Юрий Бойко – 1%;
  • Владимир Гройсман – 1%
  • Другой кандидат – 3%.
  • Затрудняюсь ответить - 15%
  • Вообще не участвовали в выборах – 10%.

Что действительно говорят эти данные? Что "Залужный победит на выборах президента независимо от конкурентов", как пишет "Зеркало недели". Отнюдь. Они свидетельствуют о том, что Залужный единственный из приведенного списка, кто имеет шанс победить, но победит ли – неизвестно. Почему? Во-первых, за первых двух кандидатов голосуют 41%, они выходят во второй тур и мы не знаем, как проголосуют большинство избирателей во 2-м туре. Авторы исследования почему-то не спросили (спросили и не обнародовали), "Как бы Вы проголосовали, если во 2-й тур выйдут Залужный и Зеленский?". Во многих выборах победитель первого тура проигрывает выборы. Во-вторых, вообще неизвестно, принимал ли бы Залужный участие в выборах, он никогда не выражал такого желания, скорее наоборот. В-третьих, как только он заявит о намерениях баллотироваться, то появится компромат и неприятные вопросы (например, почему посреди войны он защитил диссертацию и еще у кого – у "пидрахуя Кивалова"? и т.п.).

Кроме того, сейчас избиратели не знают его мнения по многим вопросам (например, как он относится к однополым бракам? Нужны ли гендерные квоты на представительство в парламенте? И т.п.), поэтому мы можем представлять, что его мнение совпадает с нашим. А во время избирательной кампании части избирателей точно не понравится. Да и вообще отношение к военным лучше, чем к политикам. Наконец, во время выборов все зависит от списка и количества избирателей из того же электорального поля (например, если кроме Залужного будут еще 5 военных, то они "откусят" значительную часть его рейтинга. Как правило, политики рассматривают разные сценарии и заказывают рейтинги с разными списками.

Вообще, я не понимаю, зачем сейчас обнародовать рейтинги, выборов в ближайшее время не будет, большинство населения против выборов до окончания войны, поэтому обсуждение рейтингов и еще такое странное – это только вред для интегрированности нашего общества и способности бороться с врагом.

рейтинг социология Залужный Валерий Федорович социологи
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