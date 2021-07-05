Нарешті дійшло до реальних розслідувань щодо махінацій в оборонному секторі

Нарешті дійшло до реальних розслідувань щодо махінацій в оборонному секторі

Фото з відкритих джерел

Ще в період президентства Петра Порошенка було чимало публікацій, скандалів та журналістських розслідувань щодо махінацій і корупції в оборонному секторі, постачань на фронт неякісної зброї і техніки. Нарешті дійшло до реальних розслідувань деяких з цих скандальних ситуацій.

Сьогодні в Печерському райсуді Києва розглядається питання про обрання запобіжного заходу чотирьом підозрюваним у справах про махінації в оборонному секторі в період 2016-2018 років. За даними слідства, загальна сума збитків від дій підозрюваних – понад 475 мільйонів гривень.

Оскільки серед підозрюваних - колишній заступник міністра оборони і керівники ПРАТ "Кузня на Рибальському", яке пов'язане з П. Порошенко, то вже лунають звинувачення в політичних переслідуваннях.

Але в даному випадку йдеться не про політику, а про корупцію та махінації в оборонному секторі. Суспільний запит на такі розслідування давно існує. Врешті решт, потрібна його практична реалізація в правових формах і процедурах.

Джерело: Facebook