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Владимир Фесенко политолог [email protected]
05 июля 2021, 18:30 8

Не о политике, а о коррупции

05 июля 2021, 18:30 8
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Наконец дошло до реальных расследований относительно махинаций в оборонном секторе
Наконец дошло до реальных расследований относительно махинаций в оборонном секторе
Фото из открытых источников
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Еще в период президентства Петра Порошенко было немало публикаций, скандалов и журналистских расследований о махинациях и коррупции в оборонном секторе, поставок на фронт некачественного оружия и техники. Наконец дошло до реальных расследований некоторых из этих скандальных ситуаций.

Сегодня в Печерском райсуде Киева рассматривается вопрос об избрании меры пресечения четырем подозреваемым по делам о махинациях в оборонном секторе в период 2016-2018 годов. По данным следствия, общая сумма ущерба от действий подозреваемых – более 475 миллионов гривен.

Поскольку среди подозреваемых - бывший заместитель министра обороны и руководители ЧАО "Кузня на Рыбальском", которое связано с П. Порошенко, то уже звучат обвинения в политических преследованиях.

Но в данном случае речь идет не о политике, а о коррупции и махинациях в оборонном секторе. Общественный запрос на такие расследования давно существует. В конце концов, нужна его практическая реализация в правовых формах и процедурах.

Источник: Facebook

вооружение Петр Порошенко коррупция Печерский суд

 
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