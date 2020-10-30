Про законопроект про припинення повноважень Конституційного суду

Той рідкісний випадок, коли «увечері в газеті» (в моєму блозі на «Українській правді»), а вранці – у законопроєкті Президента. Це я про законопроєкт про припинення повноважень Конституційного суду

Той рідкісний випадок, коли «увечері в газеті» (в моєму блозі на «Українській правді»), а вранці – у законопроєкті Президента. Це я про законопроєкт про припинення повноважень Конституційного суду

Але я, природно, до цього рішення не маю ніякого відношення. Це рішення явно приймалося на засіданні РНБО. І навіть інсайдів у мене не було. Але логіку моменту я вловив. Що стосується самого законопроєкту. Автоматично через Верховну Раду він не пройде. Необхідна максимальна консолідація голосів і у фракції Президента і всіх прихильників антикорупційної політики в парламенті. Треба буде визначатися і фракції Порошенка, що важливіше – шкурні анти-зе інтереси або захист реальних європейських цінностей. Наступний тиждень буде дуже гарячим (і в парламенті і за його стінами) і вирішальним. І ще одна показова деталь. Черговий зрив перемир'я на Донбасі відбувся синхронно з виникненням кризи навколо Конституційного суду. Путін знову допомагає Медведчуку і намагається перемикнути увагу з Конституційного суду на ситуацію в Донбасі.

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